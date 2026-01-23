García Harfuch Se Reúne con Director del FBI; Kash Patel Parte a EUA con 2 Detenidos
En la reunión se destacó la detención de objetivos prioritarios
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, se reunió con el director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Kash Patel, quien hoy regresó a Estados Unidos llevando consigo a dos objetivos prioritarios.
