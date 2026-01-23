Inicio Nacional Seguridad García Harfuch Se Reúne con Director del FBI; Kash Patel Parte a EUA con 2 Detenidos

García Harfuch Se Reúne con Director del FBI; Kash Patel Parte a EUA con 2 Detenidos

|

N+

-

En la reunión se destacó la detención de objetivos prioritarios

Omar García Harfuch (al centro) se reúne con Kash Patel (d) y embajador Johnson. Foto: X @OHarfuch

Omar García Harfuch (al centro) se reúne con Kash Patel (d) y embajador Johnson. Foto: X @OHarfuch

COMPARTE:

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, se reunió con el director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Kash Patel, quien hoy regresó a Estados Unidos llevando consigo a dos objetivos prioritarios.
 

 

 

 

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

spb.

Inseguridad en MéxicoJusticia
Inicio Nacional Seguridad Garcia harfuch se reune con kash patel director del fbi destacan detencion de objetivos prioritarios