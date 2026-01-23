Inicio Internacional Estados unidos Detienen a Ryan Wedding, Exatleta Olímpico Vinculado con el Cártel de Sinaloa, Reportan Medios

Detienen a Ryan Wedding, Exatleta Olímpico Vinculado con el Cártel de Sinaloa, Reportan Medios

|

N+

-

Ryan Wedding está vinculado con el Cártel de Sinaloa

Ryan Wedding es señalado por traficar cocaína desde México y Colombia; las autoridades ofrecían una recompensa de 15 mdd

Ryan Wedding es señalado por traficar cocaína desde México y Colombia; las autoridades ofrecían una recompensa de 15 mdd

COMPARTE:

Ryan Wedding, exatleta olímpico canadiense y uno de los narcotraficantes más buscados por Estados Unidos, vinculado con el Cártel de Sinaloa, fue detenido, reportaron hoy, 23 de enero de 2026, medios estadounidense.

NBC News informó sobre la detención de Ryan Wedding, sin precisar dónde se realizó el arresto.

Autoridades de Estados Unidos habían informado que el canadiense estaba en México, protegido por el Cártel de Sinaloa.

Noticia relacionada: EUA Sanciona a Ryan Wedding, Exatleta Olímpico Canadiense

Información en desarrollo…

Historias recomendadas:

Con información de N+.

RMT

Última HoraNarcotráficoInseguridad en MéxicoViolencia en SinaloaJusticia Internacional
Inicio Internacional Estados unidos Detencion ryan wedding snowboarder olimpico vinculado cartel de sinaloa