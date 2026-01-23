Detienen a Ryan Wedding, Exatleta Olímpico Vinculado con el Cártel de Sinaloa, Reportan Medios
Ryan Wedding está vinculado con el Cártel de Sinaloa
Ryan Wedding es señalado por traficar cocaína desde México y Colombia; las autoridades ofrecían una recompensa de 15 mdd
Ryan Wedding, exatleta olímpico canadiense y uno de los narcotraficantes más buscados por Estados Unidos, vinculado con el Cártel de Sinaloa, fue detenido, reportaron hoy, 23 de enero de 2026, medios estadounidense.
NBC News informó sobre la detención de Ryan Wedding, sin precisar dónde se realizó el arresto.
Autoridades de Estados Unidos habían informado que el canadiense estaba en México, protegido por el Cártel de Sinaloa.
Información en desarrollo…
