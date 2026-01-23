La Gente Está Feliz con Detención de 'El Botox': García Harfuch

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, dio a conocer que después de la detención de César Alejandro “N”, El Botox, se recibieron diversos mensajes que mostraron que la gente está feliz de dicha captura.

Ayer recibimos cualquier cantidad de comunicados, denuncias anónimas, donde la gente está feliz de la detención, los empresarios están felices de la detención, pues es la persona que extorsionaba no solo a los limoneros y aguacateros, sino también a gran parte del pueblo.

Así lo dijo hoy, 23 de enero de 2026, durante la conferencia de prensa mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, realizada desde Veracruz.

Bloqueos luego de detención

García Harfuch fue cuestionado sobre los bloqueos carreteros que se registraron ayer en Michoacán luego de la detención de César Alejandro “N” y otras tres personas más.

En respuesta, el funcionario federal destacó que hubo una respuesta muy oportuna por parte de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal de Michoacán, cuyos elementos acudieron de inmediato a las vías de comunicación para desactivar los bloqueos.

Dijo además que los detenidos no cuentan con una base social, sino que tienen “personas, delincuentes, que trabajan para ellos, y que en este caso fueron los que quemaron los vehículos, fueron ellos, no fue una parte de la población”.

“Mas que una base social, son delincuentes del mismo grupo que sí hicieron algunas quemas de vehículos, pero que fueron controlados por la Guardia Nacional y Policía Estatal de Michoacán”, dijo.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

spb.