Estrategia de Defensa EUA 2026: Seguridad Nacional, Contención a China y Vigilancia de América

El Departamento de Guerra de Estados Unidos publicó el documento Estrategia de Defensa Nacional 2026, el cual traza los pasos a seguir por parte del Ejército estadounidense durante el presente calendario.

Los puntos centrales de esta propuesta dirigida desde el Pentágono tiene para este año algunos cambios, en donde es más condescendiente con China y Rusia, y aprieta la mano a sus aliados.

Esta agenda operativa, publicada el viernes, prioriza la seguridad e intereses de Estados Unidos y para ello hará frente a las amenazas que pongan en peligro al país.

¿Cuáles son los puntos centrales de la Estrategia de Defensa Nacional?

En general, el Ejército dará prioridad a proteger la seguridad nacional y disuadir a China, al tiempo que limitará el apoyo que brindaba a sus aliados.

En el caso de América, como su esfera de confluencia, la pone en el primer nivel de la agenda, lo que va de la mano con la Estrategia Nacional de Seguridad, publicada en diciembre pasado.

De esta manera, los puntos centrales quedan de la siguiente forma, de acuerdo con el documento presentado:

Seguridad del territorio nacional: asegurarán las fronteras y los accesos marítimos de Estados Unidos; mientras que los cielos serán protegidos por la Cúpula Dorada.

China: se buscará disuadir a China en el Indopacífico mediante la fuerza, no la confrontación. No habla directamente de Taiwán.

Aliados: deberán poner de su parte para enfrentar otras amenazas, "no como un favor, sino por su propio interés". Se busca que gasten más en defensa y el apoyo de EUA se limitará.

Industrialización: Estados Unidos buscará revitalizar su industria y generar una relocalización de empresas de sectores estratégicas en su territorio. Uno de ellos será la venta de armamento para ser "el principal arsenal del mundo".

Rusia y América Latina

En el caso de Rusia, la califica como "una amenaza persistente, pero controlable, para los miembros de la OTAN en el futuro inmediato". Agrega que a pesar de sus dificultades demográficas y económicas, la guerra en Ucrania "demuestra que aún conserva importantes reservas de poder militar e industrial".

Rusia también ha demostrado la determinación nacional necesaria para sostener una guerra prolongada en su entorno más cercano

Enfatizó que esa nación tiene el mayor arsenal nuclear del mundo y capacidades submarinas, espaciales y cibernéticas que podría emplear contra Estados Unidos, por lo que las fuerzas estadounidenses deberán garantizar su preparación para defenderse de esas amenazas.

En el caso de América Latina, el documento se centra en tres elementos clave:

Seguridad de las fronteras.

Combate al narcoterrorismo en el hemisferio.

Asegurar territorios clave y mantener la influencia sobre los mismos.

En este último punto es enfática la Estrategia de Defensa Nacional:

El Departamento de Seguridad Nacional brindará al presidente opciones creíbles para garantizar el acceso militar y comercial de Estados Unidos a territorios clave desde el Ártico hasta Sudamérica, especialmente Groenlandia, el Golfo de América y el Canal de Panamá. Garantizaremos que la Doctrina Monroe se cumpla en nuestros tiempos

El texto concluye que la búsqueda del gobierno estadounidense es alcanzar la paz, pero si es necesario usar la fuerza, lo hará y será para ganar "las guerras de forma decisiva".

(...) si nuestros posibles oponentes son lo suficientemente imprudentes como para rechazar nuestras propuestas pacíficas y optar por el conflicto, las fuerzas armadas de Estados Unidos estarán listas para luchar y ganar las guerras de la nación de maneras que tengan sentido para los estadounidenses

Con información de N+

