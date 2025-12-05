Publican 'Corolario Trump' a la Doctrina Monroe: Presentan Estrategia Nacional de EUA

Bajo la presidencia de Donald Trump, Estados Unidos quiere poner fin a las migraciones masivas en el mundo, pues se trata de un tema de seguridad nacional.

Con el nombre de Estrategia Nacional de Seguridad, el documento pone énfasis en la importancia del control de las fronteras como el elemento central de la seguridad de ese país.

La era de las migraciones masivas debe llegar a su fin. La seguridad de las fronteras es el elemento principal de la seguridad nacional

El texto aborda los temas que plagan el discurso político de Donald Trump y que se enfocan al cierre de las fronteras.

Debemos proteger a nuestro país contra las invasiones, no solo contra las migraciones descontroladas, sino también contra las amenazas transfronterizas como el terrorismo, las drogas, el espionaje y la trata de personas

Mayor presencia en América

En el mismo abordaje, establece que Estados Unidos reajustará su presencia global para centrarse más en América Latina y en su lucha contra la migración.

(Reajustará su) presencia militar global para hacer frente a amenazas urgentes en nuestro hemisferio, y alejarnos de escenarios cuya importancia relativa para la seguridad nacional estadounidense ha disminuido en las últimas décadas o años

Es decir, su enfoque está dirigido a controlar tanto el tránsito de personas como el de estupefacientes en la región americana.

Una presencia más adecuada de la Guardia Costera y la Armada para controlar las rutas marítimas, frustrar la migración ilegal y no deseada, reducir el tráfico de personas y drogas, y controlar las rutas de tránsito clave en situaciones de crisis

Se enfatiza el uso de la fuerza letal cuando sea necesario para asegurar la frontera y derrotar a los cárteles. También promoverá la diplomacia comercial, es decir, el uso de aranceles y acuerdos para fortalecer la economía e industrias de Estados Unidos.

En general, el documento se define como un corolario Trump a la Doctrina Monroe, en la que Estados Unidos buscará protegerse a través de restringir la migración, la imposición de una diplomacia comercial, la lucha contra el narcotráfico e impedir que "actores" fuera del hemisferio entren a la región.

