Por Mal Clima, Posponen Escalada sin Cuerdas de Alex Honnold al Rascacielos Taipei 101 en Taiwán

Debido al clima adverso, posponen el ascenso sin cuerdas del escalador profesional estadounidense Alex Honnold al rascacielos Taipei 101 en Taiwán. Los organizadores decidieron que se retrasara el evento durante 24 horas debido al mal tiempo.

Se suponía que la escalada en solitario de Alex Honnold al icónico edificio de la capital de Taiwán ocurriría este viernes 23 de enero de 2026. Pero debido a una fuerte tormenta en Taipéi, a menos de una hora del inicio programado del evento, los organizadores retrasaron el ascenso de Honnold hasta el domingo por la mañana en Taiwán, donde el pronóstico del tiempo sería cielos más soleados.

¿Tormenta evita escalada mortal de Alex Honnold?

Los organizadores dijeron previamente que estaban al tanto de la posibilidad de una lluvia ligera en la subida de Alex Honnold y estaban preparados para retrasar el evento por la seguridad del escalador si las condiciones climáticas eran malas.

¿Quién es Alex Honnold?

Alex Honnold es conocido por desafiar los límites de lo posible en paredes rocosas escarpadas, este fin de semana tenía previsto escalar la torre de 500 metros en Taiwán sin cuerda de seguridad; sin embargo, una decisión de último minuto ha pospuesto el evento que ha sido catalogado como mortal.

El hombre de 40 años es amante de las emociones fuertes. Apenas 30 minutos antes de la transmisión de la arriesgada escalada se anunció un retraso debido a la lluvia.

