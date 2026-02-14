¿Adiós al Calor? Frente Frío 34 y Vaguada Polar Bajarán Temperatura Hasta -10° en Estos Estados

Pese a que en buena parte de México se ha registrado temperatura más cálida en los últimos días, principalmente en la zona centro, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que, debido al frente frío número 34 y una vaguada polar, en interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical, se prevén vientos con rachas fuertes a muy fuertes en las regiones; además de generar un refrescamiento de las temperaturas. ¿Dónde se registrarán temperaturas de hasta -10° Celsius? Te contamos.

Pese a que las condiciones climatológicas han favorecido a las personas que prefieren un clima cálido, parte de sus efectos han generado efectos adversos, como la acumulación de contaminantes en la zona metropolitana del Valle de México, por ejemplo, activando la Fase I de la contingencia ambiental este sábado 14 de febrero 2026.

Video: Mantienen Contingencia Ambiental en CDMX y Activan Restricciones Vehiculares

¿Dónde habrá bajas temperaturas por frente frío y vaguada polar mañana 15 de febrero 2026?

El frente frío número 34 y una vaguada polar recorrerán el norte y noreste del país, en interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionarán vientos con rachas fuertes a muy fuertes en las regiones mencionadas; además de generar un refrescamiento de las temperaturas en el noroeste y norte del país.

Un anticiclón en niveles medios de la atmósfera, mantendrá escasa probabilidad de lluvia y ambiente vespertino cálido a caluroso sobre el resto del territorio nacional, sin embargo, durante la mañana y noche, el ambiente será frío a fresco sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Guerrero (noroeste), Oaxaca (costa e istmo) y Chiapas (oeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla (suroeste) y Veracruz.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Estado de México (suroeste), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Hidalgo y Estado de México.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Además, para este domingo también se pronostican lluvias aisladas y chubascos puntuales en las siguientes entidades:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Puebla (Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Montañas y Papaloapan) y Oaxaca.

(25 a 50 mm): Puebla (Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Montañas y Papaloapan) y Oaxaca. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Tabasco y Chiapas.

(5 a 25 mm): Tabasco y Chiapas. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala y Guerrero.

Video: Clima Hoy en Nuevo León Pronóstico Matutino del Sábado 14 de Febrero de 2026

Historias recomendadas:

Fiscalía de CDMX Reaprehende a "El Niño de la Unión", Presunto Operador de La Unión Tepito

De Cine a Sonideros: Lista de Actividades Gratis por San Valentín en CDMX y Edomex

DMZ