CAMe Mantiene Contingencia y Doble Hoy No Circula este 14 de Febrero 2026 en CDMX y Edomex

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que se mantiene la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México, así como las medidas preventivas que estarán vigentes para hoy sábado 14 de febrero de 2026, con el objetivo de reducir la exposición de la población al aire contaminado, disminuir los riesgos a la salud y limitar la emisión de contaminantes.

Cabe destacar que, el sistema anticiclónico continuará afectando la región centro del país, generando estabilidad atmosférica moderada, presencia de una masa de aire cálida y vientos débiles. Se prevén temperaturas máximas de hasta 29 grados Celsius, condiciones que favorecerán la formación y acumulación de ozono en el Valle de México.

Con estas condiciones se favorecerá la formación y acumulación de ozono en el Valle de México. Se estima que la calidad del aire para hoy será de Mala a Muy Mala.

Recomendaciones ante la contingencia ambiental

Se recuerda a la población mantenerse informados sobre la calidad del aire, y atender las recomendaciones de salud para evitar exponerse a los picos de contaminación entre las 13:00 y 19:00 horas, en especial para los infantes, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias y cardiovasculares.

entre las 13:00 y 19:00 horas, en especial para los infantes, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Evitar hacer actividades cívicas, culturales y de recreo, así como evitar hacer ejercicio al aire libre entre las 13:00 y 19:00 horas.

cívicas, culturales y de recreo, así como evitar hacer ejercicio al aire libre entre las 13:00 y 19:00 horas. Suspender cualquier actividad al aire libre , organizada por instituciones públicas o privadas, en horario comprendido entre las 13:00 y las 19:00 horas.

, organizada por instituciones públicas o privadas, en horario comprendido entre las 13:00 y las 19:00 horas. Se recomienda posponer los eventos al aire libre , deportivos, culturales o espectáculos masivos, programados entre las 13:00 y las 19:00 horas.

, deportivos, culturales o espectáculos masivos, programados entre las 13:00 y las 19:00 horas. Se recomienda no fumar, especialmente en espacios cerrados.

¿Qué terminación de placas no circulan hoy 14 de febrero 2026?

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2.

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 2, 4, 6, 8 y 0.

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado azul, terminación de placa 9 ó 0.

Las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2.

Restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea PAR.

Los vehículos de carga local o federal, dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del EDOMEX.

Los taxis con holograma de verificación “00”, “0”, “1” o “2” que deban dejar de circular de acuerdo a las disposiciones indicadas en los incisos 1), 2), y 3), les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas.

