Pronóstico del Tiempo SÁBADO 14 de Febrero de 2026: Hará Calor en el País
Un total de 26 estados tendrán temperaturas que irán de los 30 hasta los 45 grados Celsius; a pesar de estas condiciones, al amanecer se esperan heladas en estados del norte
Para este sábado 14 de febrero de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un refrescamiento de las temperaturas y vientos fuertes con posibles tolvaneras en el norte y noreste del territorio nacional.
En el resto del país, se mantendrá baja probabilidad de lluvias y ambiente cálido a caluroso durante la tarde, con temperaturas máximas superiores a 30 grados en 26 entidades de la República Mexicana.
Lluvias en el país
- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Chihuahua, Coahuila y Oaxaca.
Temperaturas máximas
- De 40 a 45 °C: Guerrero (noroeste), Oaxaca (costa e istmo) y Chiapas (oeste).
- De 35 a 40 °C: Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla (suroeste) y Veracruz.
- De 30 a 35 °C: Coahuila, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Estado de México (suroeste), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Temperaturas mínimas
- De -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.
- De -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México y Tlaxcala.
- De 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Puebla, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.
Clima en el Valle de México
Por la mañana, se prevé cielo despejado con presencia de bruma, ambiente fresco a templado en la región, y frío con posibles bancos de niebla en zonas altas del Estado de México.
Por la tarde, ambiente cálido, cielo parcialmente nublado y sin lluvia en la Ciudad de México y el Estado de México.
La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 9 a 11 °C y la máxima de 28 a 30 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 3 a 5 °C y una máxima de 24 a 26 °C.
La influencia de un sistema anticiclónico sobre el territorio nacional generará condiciones atmosféricas que limitarán la dispersión de contaminantes en el Valle de México.
Con información de Conagua
