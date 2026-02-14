Pronóstico del Tiempo SÁBADO 14 de Febrero de 2026: Hará Calor en el País

Para este sábado 14 de febrero de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un refrescamiento de las temperaturas y vientos fuertes con posibles tolvaneras en el norte y noreste del territorio nacional.

En el resto del país, se mantendrá baja probabilidad de lluvias y ambiente cálido a caluroso durante la tarde, con temperaturas máximas superiores a 30 grados en 26 entidades de la República Mexicana.

Lluvias en el país

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Chihuahua, Coahuila y Oaxaca.

Temperaturas máximas

De 40 a 45 °C: Guerrero (noroeste), Oaxaca (costa e istmo) y Chiapas (oeste).

De 35 a 40 °C: Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla (suroeste) y Veracruz.

De 30 a 35 °C: Coahuila, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Estado de México (suroeste), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas

De -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

De -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México y Tlaxcala.

De 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Puebla, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Clima en el Valle de México

Por la mañana, se prevé cielo despejado con presencia de bruma, ambiente fresco a templado en la región, y frío con posibles bancos de niebla en zonas altas del Estado de México.

Por la tarde, ambiente cálido, cielo parcialmente nublado y sin lluvia en la Ciudad de México y el Estado de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 9 a 11 °C y la máxima de 28 a 30 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 3 a 5 °C y una máxima de 24 a 26 °C.

La influencia de un sistema anticiclónico sobre el territorio nacional generará condiciones atmosféricas que limitarán la dispersión de contaminantes en el Valle de México.

