Calor Llega a México en Pleno Invierno 2026: ¿Qué Está Pasando? Conagua Explica Cambio de Clima

En México, aún seguimos en invierno y ya llegó el calor. ¿Lo has sentido? Aquí te explicamos qué está pasando y a qué se debe el repentino cambio de clima en el país, según la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Nuevo frente frío en puerta

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el nuevo frente frío 34 está por llegar a México y prevé su arribo entre este miércoles y jueves.

De acuerdo con el reporte meteorológico, el frente frío 34 se desplazará sobre el noroeste de la República mexicana, en interacción con la corriente en chorro subtropical.

El frente frío 34 generará fuertes rachas de viento, lluvias y chubascos en el noreste del país.

Calor llega en pleno invierno

Sin embargo, la Conagua anunció que a partir de hoy y hasta el 14 de febrero de 2026, “se prevé un incremento gradual de la temperatura en la mayor parte de México”.

La dependencia explicó que “estas condiciones se asocian a un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera, posicionado sobre el país”.

Dicho sistema anticiclónico “genera tiempo estable e inhibe la formación de nubes, lo que permite una mayor incidencia de radiación solar y no favorece la dispersión de contaminantes”.

Debido a un #Anticiclón en niveles medios de la #Atmósfera, esta semana tendremos #Calor durante las tardes y el incremento gradual de las #Temperaturas en la mayor parte de #México. Esta condición propicia #Vientos débiles, lo que no permite la dispersión de contaminantes pic.twitter.com/3IxUGOCL1D — CONAGUA Clima (@conagua_clima) February 10, 2026

