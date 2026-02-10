Se Aproxima el Nuevo Frente Frío 34 a México: ¿Cuándo Ingresará y Qué Efectos Tendrá?

¡No bajes la guardia! Aunque un anticiclón mantendrá tiempo estable e incremento de las temperaturas vespertinas sobre la mayor parte del territorio nacional, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ya advirtió sobre el próximo ingreso del nuevo frente frío 34.

Aquí te decimos cuándo ingresará a México ese sistema frontal y qué efectos ocasionará en nuestro país.

¿Sabías que?

Un frente frío es el choque de dos masas de aire (una fría y una cálida), que ocasiona la formación de tormentas severas y eventos de Norte.

Los frentes fríos son impulsados por una masa de aire frío, a una velocidad entre 40 y 60 kilómetros por hora.

Tienen una duración aproximada de entre 5 y 7 días y dejan enfriamiento del aire sobre la región por la que pasan.

Sus efectos son: bajas temperaturas, lluvias, nevadas, ondas gélidas, oleaje elevado y viento.

Para la temporada 2025-2026 se pronosticó el ingreso de aproximadamente 48 sistemas frontales.

¿Cuándo ingresará el frente frío 34?

De acuerdo con el pronóstico del SMN, el nuevo frente frío 34 se aproximará la tarde-noche de hoy, 10 de febrero de 2026, a Baja California, donde ocasionará fuertes rachas de viento.

Durante el miércoles 11 y jueves 12 de febrero, el sistema frontal ingresará y se desplazará sobre el noroeste de la República Mexicana.

En interacción con la corriente en chorro subtropical, el frente frío generará fuertes rachas de viento, lluvias y chubascos en dicha región.

Recomendaciones

Para hacer frente a las lluvias y bajas temperaturas, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) compartió las siguientes recomendaciones:

Revisa el Plan Familiar de Protección Civil.

Prepara la mochila de emergencia con documentos importantes, botiquín, lámpara, radio y alimentos no perecederos.

Identifica rutas de evacuación y ubica los refugios temporales de tu localidad.

Mantén libres coladeras, cunetas y drenajes en los hogares para facilitar el flujo del agua.

Poda árboles que representen riesgo para viviendas.

Limpia azoteas y asegura objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Usa ropa térmica, gorro y bufanda y cubre adecuadamente a niñas, niños y personas adultas mayores.

Evita el uso de anafres o braseros dentro de espacios cerrados, ya que pueden producir intoxicación por monóxido de carbono.

Protege tuberías y almacena agua para evitar afectaciones por congelamiento.

Resguarda a mascotas en lugares cálidos.

Acude a un refugio temporal en caso de que la vivienda no cuente con condiciones adecuadas para enfrentar el frío extremo.

