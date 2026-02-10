Pronóstico del Tiempo MARTES 10 de Febrero de 2026: Frío en el Norte y Noroeste del País
Sin embargo, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera, mantendrá tiempo estable y el incremento de las temperaturas vespertinas sobre gran parte de México
Para este martes 10 de febrero de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé ambiente frío a muy frío, vientos fuertes, lluvias y chubascos en estados del noroeste y norte, con lluvias puntuales fuertes en Chihuahua.
Se mantendrá la probabilidad para la caída de nieve o aguanieve en las sierras de Sonora, Chihuahua, Sinaloa (norte) y Durango, durante la mañana.
Por otro lado, el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y Mar Caribe, originarán chubascos en Oaxaca, así como lluvias aisladas en Guerrero, Veracruz, Chiapas y Quintana Roo.
Asimismo, prevalecerá viento de componente norte de 20 a 30 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec.
Finalmente, durante la tarde-noche, un nuevo frente frío se aproximará a Baja California, propiciando fuertes rachas de viento en dicha entidad, además del golfo de California.
Lluvias en el país
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua.
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Sonora, Sinaloa, Durango, Coahuila y Oaxaca.
- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Guerrero, Veracruz, Chiapas y Quintana Roo.
- Posible caída de nieve o aguanieve: Sierras de Sonora, Sinaloa (norte), Chihuahua y Durango.
Temperaturas máximas
- De 35 a 40 °C: Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca (costa e istmo) y Chiapas (oeste).
- De 30 a 35 °C: San Luis Potosí, Sinaloa, Nayarit, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Temperaturas mínimas
- De -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del martes: Baja California.
- De -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del martes: zonas serranas de Sonora, Sinaloa (norte), Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Michoacán, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.
- De 0 a 5 °C durante la madrugada del martes: zonas serranas de Baja California Sur, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Jalisco, Ciudad de México, Morelos y Chiapas.
Clima en el Valle de México
Se esperan condiciones de cielo despejado con presencia de bruma en el transcurso del día. Por la mañana, ambiente frío a fresco en la región, así como ambiente muy frío con heladas en zonas serranas del Estado de México.
Durante la tarde, ambiente cálido; sin lluvia en la Ciudad de México y el Estado de México.
La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 6 a 8 °C y la máxima de 26 a 28 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 1 a 3 °C y una máxima de 24 a 26 °C.
