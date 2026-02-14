Temblor hoy en México: Microsismo de Magnitud 2.3 Sacude Naucalpan en Edomex

La tarde de este 14 de febrero se registró un sismo en el municipio de Naucalpan de Juárez en el Estado de México, sin que se reportaran daños a la infraestructura ni personas lesionadas.

El movimiento telúrico ocurrió a las 13:54 horas y, debido a su baja magnitud, no fue necesario activar la alerta sísmica, lo que evitó interrupciones en las actividades cotidianas de la población. A pesar de ello, algunos habitantes señalaron haber percibido un ligero movimiento, principalmente en zonas cercanas al epicentro.

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN), el sismo tuvo una profundidad de 1 kilómetro, característica que explica por qué fue perceptible en áreas cercanas, aunque sin generar afectaciones mayores.

Descartan afectaciones en infraestructuras

Tras el reporte, elementos de Protección Civil realizaron recorridos preventivos en distintos puntos del municipio para descartar posibles afectaciones en viviendas, edificios públicos, escuelas y vialidades. Los resultados confirmaron que no hubo daños estructurales, por lo que no fue necesario aplicar protocolos de evacuación.

Las autoridades exhortaron a la población a mantener la calma y recordar las medidas básicas de seguridad ante sismos, como identificar zonas seguras, contar con un plan familiar de protección civil y mantenerse informados a través de fuentes oficiales.

