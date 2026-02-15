¿Sigue la Contingencia Ambiental Hoy, Domingo 15 de Febrero 2026 en Edomex y CDMX?

Debido a las condiciones que evitaban que la contaminación se disipara en el área metropolitana que abarca la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), muchos de los habitantes de la Megalópolis tuvieron que dejar de usar sus vehículos debido a la aplicación del doble Hoy No Circula que buscaba que las condiciones atmosféricas empeoraran.

Luego de dos días de estar vigente el Hoy No Circula, surgen dudas de si hoy domingo 15 de febrero de 2026 sigue la contingencia ambiental en Edomex y CDMX.

En N+ te explicamos cuál es la situación de la contingencia ambiental y el Hoy No Circula, hoy domingo 15 de febrero de 2026.

¿Sigue la contingencia ambiental hoy, domingo 15 de febrero de 2026 en Edomex y CDMX?

Luego de que la contingencia ambiental estuviera activa desde el jueves 12 para su aplicación el viernes 13 y la mayor parte del sábado 14 de febrero, la situación cambia para hoy domingo 15 de febrero de 2026.

Y es que en su aviso que emitió el sábado 14 de febrero a las 8 de la noche, las autoridades informaron sobre lo que se tendría previsto para las siguientes horas respecto al programa Hoy No Circula y la contingencia ambiental en CDMX y Edomex.

En el comunicado, los Gobiernos de la Ciudad de México y del Estado de México, la Comisión Ambiental de la Megalópolis informaron que con fundamento en los Programas para Prevenir y Responder a Contingencias Ambientales Atmosféricas en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), se suspendía la contingencia ambiental atmosférica por ozono y sus medidas a partir de las 20:00 horas del 14 de febrero de 2026.

Es decir, ya no hay contingencia ambiental y el Programa Hoy No Circula no se aplica este domingo 15 de febrero de 2026.

¿Por qué se suspendió la contingencia ambiental hoy domingo 15 de febrero de 2026 en Edomex y CDMX?

De acuerdo con las autoridades, esta decisión de suspender la contingencia ambiental se tomó porque los análisis de modelos de pronóstico meteorológico y de calidad del aire muestran para este domingo mejores condiciones para la dispersión de los contaminantes, debido a que el fuerte sistema anticiclónico que influyó sobre la ZMVM durante la semana, ya se debilitó y dejó de afectar a la región central de México.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y las autoridades ambientales de la Ciudad de México y del Estado de México, dijeron que estarán atentas a la evolución de la calidad del aire y a las condiciones meteorológicas.

