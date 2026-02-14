Inicia Registro a Beca de Transporte de $7,500: Requisitos y Cómo Inscribirse; Hay Cupo Limitado

De forma inesperada se anunció el inicio de registro para la Beca de Transporte y Más para Universitarias y Universitarios 2026 de escuelas públicas en la Ciudad de México (CDMX), y para que no te quedes sin el apoyo de hasta 7,500 pesos, acá te decimos los requisitos y cómo inscribirse en la página de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTEI), solo debes darte prisa pues hay cupo límite de inscripciones.

La Beca de Transporte para Universitarios cobra relevancia en su primer registro de 2026, pues hace unas semanas la SECTEI CDMX confirmó un aumento en el pago bimestral que dan a todos los estudiantes beneficiarios del programa.

Requisitos para pedir la Beca de Transporte para Universitarios 2026 en CDMX

Los requisitos para poder solicitar el apoyo que brinda el Gobierno de la Ciudad de México este año son varios y a continuación te enlistamos las condiciones que deben cumplir estudiantes de educación superior para poder hacer el trámite:

Vivir en la Ciudad de México, preferentemente en colonias, barrios y pueblos con muy bajo, bajo o medio Índice de Desarrollo Social (IDS) Estar inscrito en el ciclo escolar vigente (2025-2026), en alguna escuela pública en la CDMX o en algún plantel de una universidad nacional pública ubicado en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), modalidad mixta o escolarizada. No ser beneficiaria (o) de otro apoyo económico o programa social de la misma naturaleza. Documento oficial vigente que acredite que estás inscrito en el actual ciclo escolar, estudios de licenciatura, expedido por alguna institución educativa pública de la Ciudad de México o algún plantel de una Universidad Nacional ubicado en la Zona Metropolitana del Valle de México, modalidad escolarizada o mixta. Comprobante de domicilio en la CDMX. Identificación oficial vigente con fotografía (INE o pasaporte).

¿Cómo hacer registro a la Beca de Transporte y Más en CDMX 2026?

Las aspirantes deben hacer su inscripción a la Beca de Transporte Universitario en línea a partir de la fecha que indica la convocatoria de la SECTEI (en este caso desde el 13 de febrero 2026). Para registrarse de forma exitosa hay que seguir estos pasos:

Entra al siguiente link: becaparatransporte-c2.cdmx.gob.mx .

. Escribe todos los datos que te pide para llenar el formulario .

. Ten a la mano tu Clave Única de Registro de Población (CURP), así como también una cuenta personal de correo electrónico que se encuentre activa.

(CURP), así como también una cuenta personal de correo electrónico que se encuentre activa. Inicia sesión con tu cuenta Llave CDMX, si no la tienes, puedes crearle en este enlace: https://llave.cdmx.gob.mx/.

Adjunta la documentación que te indica la plataforma en formato PDF o jpg. Cada archivo debe ser de 2 MB (2000 kb) y deberán estar completamente legibles.

que te indica la plataforma en formato PDF o jpg. Cada archivo debe ser de 2 MB (2000 kb) y deberán estar completamente legibles. Al termina el registro, recuerda guardar bien tu número de folio.

Durante las últimas horas se reportó una alta demanda para solicitar la Beca de Transporte para universitarios 2026, por ello te recomendamos tener paciencia al momento de hacer el registro, pero seguir insistiendo, ya que hay cupo limitado de inscripciones.

