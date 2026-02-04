Registro Beca PILARES Bienestar 2026: ¿Cómo Aplicar al Apoyo de 10 Mil Pesos? Link y Requisitos

Si vives en Ciudad de México, puedes ser beneficiario de PILARES y en N+ te explicamos cuáles son los requisitos y el link para inscribirte a la convocatoria de la Beca Bienestar 2026 que entrega hasta 10 mil pesos.

El Subsistema de Educación Comunitaria PILARES publicó en la Gaceta Oficial de Ciudad de México desde el pasado 5 de enero las convocatorias para todos aquellos que estén interesados en participar.

Si bien ya te explicamos cómo puedes aplicar a las vacantes con sueldo de 14 mil 600 pesos, también vale la pena que conozcas cómo ser beneficiario de alguna de las becas que se ofrecen este 2026 en Ciudad de México.

Recuerda que durante febrero también está abierta la plataforma de Jóvenes Construyendo el Futuro, que ofrece un apoyo de más de 9 mil pesos mensuales para participar como aprendiz en un centro de trabajo. Y aquí te explicamos cuántos meses paga este programa federal.

¿Cómo aplicar a la Beca Pilares Bienestar 2026 que entrega 10 mil pesos?

Si estás pensando en registrarte a la Beca PILARES Bienestar 2026, vale la pena que conozcas cuáles son los requisitos específicos y link donde puedes registrarte. Ten en cuenta que la convocatoria va dirigida a distintos grupos, como estudiantes de Educación Media Superior y Personas del INEA que están por alfabetizarse en Primaria y Secundaria, así como Desarrollo de Talentos.

Los interesados deben hacer su registro en línea, donde deben completar un formato con los datos requeridos y adjuntar la documentación solicitada para la integración de su expediente individual.

A continuación hallarás los requisitos específicos para cada una de las categorías del programa Beca PILARES Bienestar 2026, así como el monto que recibirás por cada programa.

Requisitos estudiantes de Educación Media Superior

Vivir en CDMX, preferentemente en colonias donde haya PILARES

Tener 15 años en adelante

Ser estudiante de bachillerato en modalidad en línea o abierta, que ofrecen instituciones públicas y contar con un documento probatorio de dichas instituciones.

CURP

Tener registro y foto PILARES, obtenida del sitio oficial

https://interno.pilares.cdmx.gob.mx/registro

Cuenta de correo electrónico

Llenar el formulario de la Beca Pilares Bienestar 2026

Requisitos estudiantes de Alfabetización del INEA

Vivir en CDMX, preferentemente en colonias donde haya PILARES

Tener 15 años o más

Ser estudiante de alfabetización primaria o secundaria en el INEA y contar con documento probatorio de dicha institución

CURP

Registro y folio PILARES, obtenido del sitio oficial

https://interno.pilares.cdmx.gob.mx/registro

Cuenta personal de correo electrónico

Llenar el formulario para Beca Pilares Bienestar 2026 en el sitio web https://pilares.cdmx.gob.mx

Aceptar la carta compromiso de recibir asesoría y acompañamiento

Fechas Clave y Documentos para registro a Beca Pilares Bienestar 2026

Una vez que te has cerciorado que cumples con los requisitos para aplicar al apoyo de 10 mil pesos, entregado en 10 dispersiones, es decir 1,000 pesos mensuales, vale la pena que reúnas los documentos para aplicar.

Y revisa bien que tu nombre coincida en los documentos a la solicitud de registro, CURP, comprobante de estudios e identificación y así evitarás ser rechazado. Recuerda que todos los documentos deben ser copia original y fiel del documento original.

Estudiantes de Educación Media Superior

Documento oficial que acredite inscripción o curso de estudios de Educación Media Superior en línea, sistema abierto o a distancia

CURP

Comprobante de domicilio (con una vigencia no mayor a tres meses)

En caso de tutores, acta de nacimiento del menor o documento que compruebe tutela o crianza

Estudiantes de Alfabetización del INEA

Documento oficial que acredite que estás inscrito a estudios de alfabetización primaria o secundaria en el INEA

CURP

Comprobante de domicilio (con una vigencia no mayor a tres meses)

Identificación oficial vigente con fotografía

Fechas clave para registro y carga de documentos

4 al 6 de febrero 2026 | Cierra plataforma 7 de febrero a las 23:59

5 al 7 de mayo 2026 | Cierra plataforma el 7 de mayo a las 23:59

4 al 6 de agosto 2026 | Cierra plataforma el 6 de agosto a las 23:59

3 al 5 de noviembre 2026 | Cierra plataforma el 5 de noviembre a las 23:59 horas

Recuerda que una vez que se publiquen los resultados y sepas si has sido admitido en la Beca PILARES Bienestar 2026 iniciará el programa que entrega 1,000 pesos mensuales en 10 ministraciones, es decir un total de 10 mil pesos en las siguientes modalidades

Beca Estudiantes de Educación Media Superior, modalidad en línea, a distancia o abierta

Beca para usuarios PILARES desarrollo de Talento

Beca para personas en alfabetización en el INEA (primaria y secundaria)

