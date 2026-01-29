¿Cuándo Abre Plataforma Jóvenes Construyendo el Futuro 2026?: Este Día Inician Vinculaciones

Si tienes entre 18 y 29 años, y te inscribiste al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, debes saber que está por abrir un periodo de vinculaciones para que desarrolles tus habilidades y capacidades. Para que sepas qué día exacto abre la plataforma, en N+ te compartimos qué se sabe de la fecha.

Recuerda que este programa del Bienestar te apoya durante 12 meses al afiliarte a un centro de trabajo, siempre que no estés estudiando o cuentes con otro empleo. En este lugar te evaluarán de manera mensual, por lo que deberás cumplir con los días y horarios que te asignen.

Si bien ya te habíamos adelantado que el apoyo económico de Jóvenes Construyendo el Futuro aumentó para 2026, también te dimos a conocer cuándo se haría el primer depósito del programa de este año.

Ten en cuenta que para participar previamente debiste realizar tu registro en la plataforma de Jóvenes Construyendo el Futuro. Ésta se encuentra abierta durante todo el año.

¿Cuándo abre la plataforma Jóvenes Construyendo el Futuro para vinculaciones?

Como ha ocurrido en otros momentos, la vinculación de "aprendices" se hará mediante el Mapa de Focalización, allí podrás ubicar la lista de municipios que cuentan con espacios abiertos en centros de trabajo.

Ten en cuenta que se prioriza a municipios de mayor rezago social, como parte de la estrategia para atender las causas. Por lo que a los "aprendices" se les da un apoyo económico de 9,582.47 pesos, equivalente a un salario mensual, así como seguro médico del IMSS.

La plataforma de vinculación de Jóvenes Construyendo el Futuro abrirá el 1 de febrero de 2026 con cerca de 36 mil espacios. Ese día se habilitará el Mapa de Focalización, en el que podrás observar qué municipios tienen plazas abiertas.

¿Cómo funciona el Mapa de Focalización de Jóvenes Construyendo el Futuro?

A continuación hallarás los pasos que debes seguir para sacar provecho al Mapa de Focalización de Jóvenes Construyendo el Futuro y vincularte a un centro de trabajo.

Abre la plataforma de Jóvenes Construyendo el Futuro Ingresa a tu cuenta Ubica el Mapa de Focalización Verifica qué municipios tienen disponibilidad según el color (verde, amarillo y rojo) Postúlate en el centro de trabajo de tu preferencia

Disponibilidad en municipios por color

Verde: Municipio abierto

Amarillo: Meta Alcanzada en Dicho Municipio

Rojo: Municipio cerrado

Una vez que hayas ubicado algún centro de trabajo que sea de tu interés, revisa su plan de actividades y espera la respuesta de éste.

