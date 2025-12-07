¿Cuándo Depositan Pago con Aumento de Jóvenes Construyendo el Futuro? Esto Cobrarás en 2026

Si eres beneficiario de Jóvenes Construyendo el Futuro, esto te interesa. La Secretaría del Bienestar del Gobierno de México anunció que a partir de 2026 se incrementa el monto de apoyo económico para hombres y mujeres de 18 a 29 años, pero ¿a partir de qué fecha depositan el pago con aumento?

Recuerda que este apoyo económico del Gobierno de México se entrega por 12 meses a jóvenes que se capacitan en un centro de trabajo para desarrollar habilidades y capacidades que los preparen para insertarse en el mundo laboral.

Además de la capacitación, apoyo económico y seguro médico, los beneficiarios reciben los materiales e insumos necesarios para hacer su labor sin costo alguno, siempre que cumplan con la jornada de trabajo de 5 a 8 horas diarias, durante 5 días a la semana.

De acuerdo con información dada a conocer por Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría del Bienestar, el monto del apoyo se ve modificado por el anuncio del incremento en el Salario Mínimo que dio a conocer la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Por lo que en N+ te dimos a conocer cómo quedaría el salario mínimo en CDMX, así como para qué trabajadores aplicará este aumento. Además de las profesiones y oficios que tendrán sueldo más alto en 2026 por el incremento.

¿A partir de cuándo se deposita Jóvenes Construyendo el Futuro con Aumento?

Con el incremento del 13 por ciento al salario mínimo general a partir del 1 de enero de 2026, los beneficiarios de Jóvenes Construyendo el Futuro también verán incrementado su apoyo económico.

De acuerdo con el Gobierno de México, este apoyo se verá reflejado a partir del primer depósito de 2026, que caerá el 28 de enero.

Es decir que en la última mensualidad de diciembre, que cae el 28, se pagarán 8,480 pesos en la tarjeta del Bienestar a los jóvenes inscritos.

¿Cuánto pagará Jóvenes Construyendo el Futuro en 2026?

Hasta diciembre de 2025, los "aprendices" reciben un monto mensual de 8,480 pesos, sin embargo a partir de 2026 y gracias al incremento antes mencionado el apoyo mensual será de 9,582.47 pesos.

Como ya se había especificado, adicional el apoyo económico, los beneficiarios cuentan con Seguro Médico del IMSS, que cubre en caso de enfermedad y maternidad.

