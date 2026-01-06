Vacantes Pilares CDMX 2026: ¿Cómo Aplicar en Bolsa de Trabajo y Ganar Hasta $14,600 al Mes?

El Gobierno de la Ciudad de México lanzó la convocatoria para vacantes del programa Pilares 2026 para la contratación de personas que operan los servicios sociales en las 16 alcaldías capitalinas.

El periodo para el registro de los aspirantes inició el 5 de enero y concluye el 17 de enero de 2026. Este proceso busca la incorporación de casi 3 mil ciudadanos que recibirán apoyos económicos mensuales según el cargo que ocupen.

En primer lugar, los montos de estos apoyos varían desde los 4 mil 250 pesos hasta los 14 mil 600 pesos, a continuación te decimos los detalles sobre estos puestos que ofrecen este apoyo por 12 meses.

¿Qué vacantes en Pilares ofrecen hasta 14 mil 600 pesos al mes?

Dentro de la estructura del Subsistema de Educación Comunitaria, el puesto de mayor remuneración corresponde al de coordinador. El presupuesto del programa contempla un total de 18 lugares para coordinadores de alcaldía. Estas personas recibirán una remuneración de 14 mil 600 pesos cada mes durante un año.

Asimismo, la labor de estos coordinadores consiste en la planeación y la organización de las actividades físicas, deportivas y de salud en su demarcación.

Por otro lado, existen otras posiciones con apoyos de menor paga. Los subcoordinadores reciben 10 mil 400 pesos al mes, aunque el mayor número de plazas ofrecen incluso menos que un salario mínimo.

A continuación te decimos la lista completa de puestos y sus sueldos disponibles para el Subsistema de Educación Comunitaria “Pilares”:

18 coordinadores: 14 mil 600 pesos mensuales

40 subcoordinadores: 10 mil 400 pesos mensuales

80 entrenadores deportivos: 9 mil 500 pesos

80 personas de Apoyo Técnico Operativo Comunitario: 7 mil pesos

1,400 animadores deportivos: 4 mil 250 pesos.

1,250 promotores deportivos: 8 mil 500 pesos.

12 personas para apoyo técnico administrativo: 9 mil pesos

¿Cuáles son los requisitos de las vacantes en donde pagan hasta 14 mil 600 pesos al mes?

En cuanto a las condiciones de ingreso, las personas que aspiran al cargo de coordinación deben acreditar el nivel de licenciatura. Además, los interesados requieren experiencia en la gestión de grupos, la atención al público y el manejo de herramientas digitales.

Asimismo, es importante recordar que trámite es gratuito y se realiza de forma electrónica a través de la plataforma oficial de Pilares. No obstante, los interesados deben residir en la Ciudad de México, preferentemente en la colonia o barrio donde existe un centro de este programa. Otro punto fundamental es la disponibilidad para traslados dentro del territorio de CDMX y el cumplimiento de un horario mixto de lunes a domingo. Además se deben de cumplir preferentemente al menos 100 horas al mes.

Para participar en el programa Pilares 2026, los documentos requeridos varían según si el interesado desea integrarse como facilitador de servicios (trabajador del programa) o como usuario final (estudiante o asistente a talleres).

¿Cuáles son los documentos que deben presentar los interesados en ganar hasta 14 mil 600 pesos al mes?

Las personas que busquen ocupar cargos como coordinadores, docentes, talleristas o promotores deben realizar una carga digital de los siguientes archivos legibles en la plataforma oficial:

Identificación oficial vigente con fotografía : Se acepta la credencial de elector, pasaporte, cédula profesional o la cartilla del Servicio Militar Nacional.

: Se acepta la credencial de elector, pasaporte, cédula profesional o la cartilla del Servicio Militar Nacional. Comprobante de domicilio en la Ciudad de México : Debe tener una antigüedad no mayor a tres meses (recibos de agua, predial, teléfono fijo, gas o luz).

: Debe tener una antigüedad no mayor a tres meses (recibos de agua, predial, teléfono fijo, gas o luz). Clave Única de Registro de Población ( CURP ): Solo se solicita como archivo independiente si el dato no es visible o no está actualizado en la identificación oficial.

( ): Solo se solicita como archivo independiente si el dato no es visible o no está actualizado en la identificación oficial. Currículum Vitae o semblanza : Debe estar firmado y, en algunos casos, incluir una fotografía digital. Es indispensable adjuntar el comprobante de estudios (título, cédula, constancia de créditos o certificado) que acredite el nivel académico exigido para cada puesto específico.

: Debe estar firmado y, en algunos casos, incluir una fotografía digital. Es indispensable adjuntar el comprobante de estudios (título, cédula, constancia de créditos o certificado) que acredite el nivel académico exigido para cada puesto específico. Documentación académica especializada : Constancias, diplomas o certificaciones que acrediten los conocimientos y la experiencia en la disciplina que se pretende impartir (artes, deportes, oficios o tecnologías).

: Constancias, diplomas o certificaciones que acrediten los conocimientos y la experiencia en la disciplina que se pretende impartir (artes, deportes, oficios o tecnologías). Cartas compromiso y bajo protesta de decir verdad : Estas se aceptan directamente en la plataforma digital durante el registro e incluyen la manifestación de no recibir otros apoyos similares y no ser trabajador del gobierno.

: Estas se aceptan directamente en la plataforma digital durante el registro e incluyen la manifestación de no recibir otros apoyos similares y no ser trabajador del gobierno. Autorización de uso de imagen: Específicamente para el programa de Talleres de Artes y Saberes Comunitarios, se requiere firmar este formato para fines institucionales y de difusión.

¿Qué sigue después de presentar la documentación digital de Pilares?

Tras el registro exitoso de los documentos digitales para aplicar a un puesto de Pilares 2026, el sistema genera un folio de seguimiento. Sin embargo, este comprobante no asegura el ingreso inmediato, ya que los perfiles pasan por una etapa de validación y selección.

Cabe destacar que las autoridades prohíben que los beneficiarios de otros programas sociales de la misma naturaleza participen en esta convocatoria.

Tampoco se aceptan a personas que laboren en el Gobierno Federal, Estatal o Local, es decir, quien trabaje para esos rubros no califica para estos apoyos.

Los resultados finales aparecerán en el portal web oficial una vez que concluye la revisión de cada expediente. El pago de los apoyos se realizará mediante transferencias bancarias a las personas seleccionadas.

