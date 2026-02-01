¿Cuántos Meses Paga Jóvenes Construyendo el Futuro 2026 si te Vinculas a un Trabajo en Febrero?

Si eres aprendiz de Jóvenes Construyendo el Futuro, debes saber que a partir del 1 de febrero abrió un nuevo periodo de vinculación a centros de trabajo, por lo que en N+ te explicamos cuántos meses recibirás pago de este programa del Gobierno de México si te postulas en la plataforma desde este domingo.

Recuerda que este programa está destinado a jóvenes de 18 a 29 años de edad que no estudian ni trabajan, pero que se inscribieron en la página de Jóvenes Construyendo el Futuro para entrar como aprendices a un centro de trabajo a desarrollar sus habilidades y capacidades.

Si bien ya te habíamos dado a conocer la fecha exacta en la que abrirían la plataforma para vincularte, así como a partir de cuando caería el depósito con aumento para los jóvenes que ya están dentro del programa, es importante que conozcas cómo opera el apoyo económico de este programa.

Recuerda que una vez que hayas seguido el proceso en el Mapa de Focalización, debes esperar a que te contacten en el centro de trabajo donde te postulaste. Y aquí te explicamos cómo saber si te aceptaron.

¿Cuántos meses paga Jóvenes Construyendo el Futuro si te vinculas en febrero de 2026?

Debes saber que una vez que hayas sido seleccionado por el centro de trabajo y notificado sobre el horario y jornada que debes de cumplir, permanecerás vinculado durante 12 meses a este lugar para explorar tu potencial en el área que elegiste.

De modo que serán estos mismos 12 meses los que recibirás mensualmente el apoyo económico mensual de 9 mil 582.47 pesos. Éste equivale a un salario mínimo y fue actualizado desde este año. Además, debes saber que como beneficiario del programa también cuentas con seguro médico del IMSS, mismo que te cubre enfermedades, riesgos de trabajo y maternidad.

Y por supuesto que recibirás los materiales e insumos necesarios para desarrollar tus labores sin ningún costo extra para ti.

De acuerdo con las reglas de operación del programa, durante el tiempo que te encuentres inscrito al programa, los centros de trabajo fungirán como tutores, y evaluarán de manera mensual tu desempeño.

¿Cuántas horas deben trabajar los aprendices de Jóvenes Construyendo el Futuro?

Dado que los horarios y las jornadas son una de las preguntas más frecuentes entre los jóvenes que se afilien a Jóvenes Construyendo el Futuro, vale la pena aclarar que estos son establecidos por el centro de trabajo. Sin embargo, deben de ser de entre 5 y 8 horas diarias, durante 5 días de la semana.

Así, al finalizar los 12 meses de vinculación, recibirás un documento donde se te acreditarán las habilidades que adquiriste. Y en caso de que dicho centro de trabajo no te contrate, el propio programa te ofrecerá un abanico de posibilidades para insertarte al mundo laboral.

