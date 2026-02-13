Última Llamada para Tanda Mujer Bienestar 2026 de 30-59 Años: Hay Registro para Apoyo de $50,000

Ya pasaron varios días desde que el programa de Tandas para la Mujer del Bienestar abrió registro en línea en 2026, y si aún no haces el trámite y cumples con los requisitos, aún estás a tiempo de agarrar uno de los últimos lugares disponibles, por eso acá te decimos cómo inscribirte al apoyo para mujeres de 30 a 59 años de hasta 50,000 pesos.

El apoyo de Tanda Mujer Bienestar 2026 es muy solicitado, por eso en una nota ya mostramos los requisitos para solicitar al ayuda económica y el link para hacer el pre-registro en línea totalmente gratis.

Video: Alertan por Estafas con Programas del Bienestar en Aguascalientes; Esto Sabemos

¿Cómo hacer registro a Tandas del Bienestar 2026 para mujeres de 30 a 59 años?

Debido a que en la convocatoria de este año no se dieron a conocer fechas oficiales para hacer la inscripción, aún estás a tiempo para adquirir uno de los últimos lugares disponibles en el programa social. Existen dos formas de registrarse a Tandas para la Mujeres Tabasco en este 2026, la más fácil es hacer el pre-registro en línea en la página sif.tabasco.gob.mx. Solo debes entrar a este link y poner con tus datos personales de forma correcta.

Nota relacionada: Apoyo Bienestar de 600 Mil Pesos Abre Registro: Requisitos para Hombres y Mujeres de 18-64 Años

La otra forma es hacer el registro de forma presencial en algunas de las siguientes tres opciones que brinda el Gobierno de Tabasco a todas las mujeres de 30 a 59 años de edad:

Jornadas de atención en territorio: En los canales oficiales del Gobierno de Tabasco darán a conocer las fechas en que el personal estará en los Centros Integradores de la entidad. Oficinas de atención al pueblo: Checa cuál es la más cercana a tu domicilio en este enlace: tabasco.gob.mx/bienestar-ubica-aqui-las-oficinas-del-pueblo. Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico: Acude a las oficinas en el Centro Administrativo del Gobierno, en Paseo Tabasco 1504, Piso 2, en Villahermosa.

Video: Van 9 Las Denuncias Formales por Tandas en Nuevo León

¿Qué piden para el registro a Tanda Mujer Bienestar 2026?

Para solicitar el programa a cargo del Gobierno del Estado de Tabasco y de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, se debe cumplir con varias condiciones y tener a la mano los siguientes documentos:

Ser mujer de 30 a 59 años de edad.

Residir en el estado de Tabasco.

Contar con un emprendimiento o micronegocio.

INE vigente.

CURP actualizada a 2026.

Comprobante de domicilio vigente.

2 fotos del negocio o producto.

Nota relacionada: Nuevo Registro a Programa 'Corazón de Mujer': Link y Requisitos del Apoyo de Hasta 15,000 Pesos

La personas que opten por hacer su registro a Tandas para la Mujer del Bienestar 2026 en Tabasco de forma presencial, te recordamos que el horario de atención es de lunes a viernes, de 09:00 a 16:00 horas. Se espera que durante los próximos días las autoridades empiecen a contactar a las posibles beneficiarias, para que continúen con el proceso de entrada al apoyo de hasta 50 mil pesos.

Historias recomendadas: