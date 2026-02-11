Conavi Abre Pre-Registro de Vivienda Bienestar 2026: Link y Cómo Hacer Inscripción En Línea

La Comisión Nacional de Vivienda abrió un pre-registro al programa de Vivienda para el Bienestar (PVB) 2026 para que las personas interesadas manifiesten su interés en obtener una casa o departamento, mediante el apoyo del Gobierno de México. Por ello, acá en N+ te traemos el link del registro de Conavi en línea y te explicamos cómo hacer tu inscripción para ser considerado a incorporarse al programa.

Luego de que las familias mexicanas estuvieran a la espera del anuncio de un nuevo registro de Vivienda Bienestar, se dio a conocer este nuevo mecanismo de preinscripción virtual, el cual tiene el objetivo recabar información para conocer cuáles son las zonas donde se debe construir de acuerdo con el interés manifestado.

Es importante señalar que este programa da prioridad a grupos en situación de vulnerabilidad, como mujeres jefas de familia, población de pueblos indígenas y afromexicanos, personas adultas mayores, personas con discapacidad y aquellas que no son derechohabientes de instituciones de seguridad social.

Link del pre registro de Vivienda Bienestar 2026

El nuevo registro de Conavi en línea se debe realizar en este enlace: preregistropvb.conavi.gob.mx, por lo cual las personas interesadas podrán hacer la solicitud desde su computadora o celular que cuente con acceso a internet.

Recuerda que el trámite es completamente gratuito y el acceso al apoyo de Vivienda Bienestar no requiere de pagos a gestores ni intermediarios, ya que es un programa que se otorga de forma directa por el Gobierno de México.

¿Cómo hacer pre registro de Vivienda Bienestar 2026?

En el link que te proporcionamos deberás completar un formulario con tus datos personales como CURP, nombres y apellidos, fecha de nacimiento, correo electrónico y teléfono de contacto. El sistema también te solicitará tu domicilio y documentos como identificación oficial y comprobante de domicilio.

Toma en cuenta que la información que proporciones será validada cuando realices el registro de Vivienda Bienestar, por lo cual es importante que todos los datos brindados en el proceso en línea sean correctos.

