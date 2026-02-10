Ubica Tu Módulo Bienestar: ¿Dónde Será Registro de Pensión para Adultos Mayores en Febrero 2026?

Los módulos del Bienestar abrirán sus puertas en febrero de 2026 para una nueva etapa de registro de la pensión de adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años, y acá en N+ te decimos dónde están para que puedas ubicar tu sede u oficina más cercana y realices el trámite.

En La Mañanera del Pueblo de este lunes de la presidenta Claudia Sheinbaum, la titular de la Secretaría de Bienestar anunció el calendario del próximo periodo de inscripciones para personas de 65 y más, así como de mujeres de 60 a 64 años, además de la entrega de tarjetas a quienes se incorporaron en diciembre.

¿Cuándo es el registro de la Pensión Bienestar en febrero 2026?

La nueva etapa de incorporaciones a los programas sociales del Bienestar se realizará del 16 al 22 de febrero de 2026, es decir que los interesados solo tendrán una semana para hacer el trámite, de ahí que sea muy importante que sepan cómo ubicar su módulo abierto más cercano.

El registro de la Pensión Bienestar se realizará en orden alfabético, por lo que los primeros que tendrán la oportunidad de hacer su inscripción son aquellas personas cuyo primer apellido inicie con la letra A, B, C. Así quedó el calendario:

Lunes 16 de febrero: Letras A, B, C

Martes 17 de febrero: Letras D, E, F, G, H

Miércoles 18 de febrero: I, J, K, L, M

Jueves 19 de febrero: N, Ñ, O, P, Q, R

Viernes 20 de febrero: S, T, U, V, W, X, Y, Z

Sábado 21 de febrero: Todas las letras

Domingo 22 de febrero: Todas las letras

¿Cómo ubicar módulos del Bienestar abiertos en febrero 2026?

Para hacer el registro, los interesados deben acudir de forma presencial a las sedes u oficinas, que se habilitarán en diferentes partes de México, para ubicar tu módulo del Bienestar más cercano abierto en febrero, debes hacer lo siguiente:

Ingresa a este link: https://ubicatumodulo.bienestar.gob.mx/ Selecciona tu estado y municipio Da clic en la casilla de No soy un robot Pulsa el botón de Buscar

Ahí te aparecerá la dirección exacta del módulo del Bienestar más cercano a donde te encuentras para que puedas hacer tu registro en febrero de 2026. Toma en cuenta que el horario de atención es de 10 am a 4 pm y debes de llevar los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente. (Credencial para votar, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del Inapam o carta de identidad).

CURP Impresión reciente.

Acta de nacimiento (Legible).

Comprobante de domicilio, No mayor a 6 meses (teléfono, luz, gas, agua o predial).

Teléfono de contacto. Celular y de casa

