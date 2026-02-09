¿Cuándo Hay Entrega de Tarjetas Pensión Bienestar en Febrero 2026? Días para Hombres y Mujeres

Ariadna Montiel Reyes dio a conocer cuándo habrá entrega de tarjetas de la Pensión Bienestar en febrero de 2026 para los adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años que se registraron en el mes de diciembre de 2025.

En La Mañanera del Pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum, la titular de la Secretaría de Bienestar informó que esta semana se estará haciendo la distribución de los medios de pago a nuevos beneficiarios para que puedan comenzar a recibir su apoyo económico.

Además, Ariadna Montiel también anunció que en febrero habrá nuevo registro de la Pensión Bienestar para adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años, y aquí puedes consultar las fechas en las que se llevará a cabo.

¿Cuándo entregan tarjetas del Bienestar en febrero 2026?

El reparto de las tarjetas del Banco Bienestar se realizará del 10 al 14 de febrero de 2026 para los adultos mayores de 65 años y mujeres de 60 a 64 años que hicieron su registro en el mes de diciembre del año pasado.

Noticia relacionada. Pago Doble Pensión Bienestar Marzo 2026: ¿Qué Adultos Mayores lo Recibirán?

De esta manera, una vez que los nuevos beneficiarios reciban su medio de pago podrán comenzar a disfrutar de su apoyo económico, que es de 6,400 pesos bimestrales para los mayores de 65 años y de 3,100 pesos para mujeres de 60 a 64.

En la #MañaneraDelPueblo, junto a la presidenta @Claudiashein, informamos que, si te registraste en diciembre, recibirás tu #TarjetaBienestar de la #PensiónAdultoMayor y la #PensiónMujeresBienestar del 10 al 14 de febrero.



Recibirás un mensaje de texto con el día, la hora y el… pic.twitter.com/LHCqLUIeyq — Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) February 9, 2026

¿Cómo saber qué día me toca entrega de tarjeta Bienestar?

Si realizaste tu registro en diciembre, puedes consultar la fecha, hora y lugar donde te darán tu medio de pago de la Pensión Bienestar en el siguiente enlace con tu CURP: http://ENTREGA_TARJETAS.bienestar/.

Noticia relacionada. Pensión Bienestar Adultos Mayores: ¿Quiénes Cobran Primero el Pago y Cómo Serán los Depósitos?

De igual manera, te llegará un mensaje de texto SMS a tu celular con el día, horario y sede a la que debes acudir para recibir tu tarjeta del Banco Bienestar. Recuerda que debes llevar comprobante del registro e identificación oficial vigente en original y copia.

Historias recomendadas