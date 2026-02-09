Calendario de Registro Pensión Bienestar en Febrero 2026: Fechas para Adultos Mayores y Mujeres

Ariadna Montiel Reyes anunció el calendario de registro de la Pensión Bienestar en febrero de 2026, que será para adultos mayores de 65 años y mujeres de 60 a 64 años, y acá te traemos las fechas para que sepas cuándo te toca inscribirte.

En La Mañanera del Pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum, la titular de la Secretaría de Bienestar informó sobre los días y los requisitos para que los interesados en incorporarse a los programas sociales puedan hacer su inscripción de forma presencial.

¿Cuándo es el registro de la Pensión Bienestar en febrero 2026?

Las inscripciones a la pensión de adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años se realizarán del 16 al 22 de febrero de 2026 y se harán directamente en los módulos del Bienestar, ubicados en diferentes lugares de México.

Es decir que el registro del Bienestar para personas de 65 y más y mujeres mayores de 60 años solo estará abierto una semana, por lo que se recomienda a los interesados tener listos sus documentos.

Calendario de registro de la Pensión Bienestar en febrero 2026

La etapa de incorporaciones se realizará en orden alfabético, ya que se designó un día específico para un grupo determinado de letras del primer apellido de los solicitantes. Así quedó el calendario de registro:

Lunes 16 de febrero: Letras A, B, C

Martes 17 de febrero: Letras D, E, F, G, H

Miércoles 18 de febrero: I, J, K, L, M

Jueves 19 de febrero: N, Ñ, O, P, Q, R

Viernes 20 de febrero: S, T, U, V, W, X, Y, Z

Sábado 21 de febrero: Todas las letras

Domingo 22 de febrero: Todas las letras

Requisitos del registro de la Pensión Bienestar 2026

El registro de los adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años se realiza de forma presencial en los módulos del Bienestar, puedes consultar las ubicaciones de las sedes en este link: https://ubicatumodulo.bienestar.gob.mx/

A tu sede más cercana, deberás llevar los siguientes documentos para que tu solicitud de incorporación a la Pensión Bienestar sea exitosa y puedas comenzar a recibir el apoyo económico:

Identificación oficial vigente. (Credencial para votar, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del Inapam o carta de identidad).

CURP Impresión reciente.

Acta de nacimiento (Legible).

Comprobante de domicilio, No mayor a 6 meses (teléfono, luz, gas, agua o predial).

Teléfono de contacto. Celular y de casa

En caso de no poder acudir a los módulos por enfermedad o postración, se puede solicitar una visita domiciliaria para realizar el registro, en la página de la Secretaría de Bienestar: https://www.gob.mx/bienestar

