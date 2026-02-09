¿A Quién Toca Entrega de Tarjeta del Bienestar 10 de Febrero 2026? Así Conoces la Hora Exacta

Buenas noticias para los adultos mayores y mujeres, a partir de este martes inicia la entrega de Tarjetas del Bienestar para recibir la pensión, para que sepas cuándo te corresponde acercarte al módulo, en N+ te adelantamos quiénes recibirán este método de pago el 10 de febrero de 2026.

Ariadna Montiel Reyes fue la encargada de dar a conocer el anuncio para los pensionados del Bienestar durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum. La secretaría del Bienestar del Gobierno de México informó que la entrega de tarjetas se hará entre el 10 y 14 de febrero de 2026.

De hecho, ya te adelantamos qué días es la entrega de tarjetas para hombres y mujeres, así como las ubicaciones y fechas en las que operarán los Módulos del Bienestar en la Ciudad de México.

Y no sólo eso, también se dio a conocer que este mes habrá registro a la Pensión Bienestar para Adultos Mayores y Mujeres de 60 a 64 Años, por lo que ya te dimos a conocer los días exactos.

¿A quién le toca entrega de la Tarjeta del Bienestar el 10 de febrero?

Tal como te adelantamos, la Secretaría del Bienestar del Gobierno de México dio a conocer que este 10 de febrero de 2026 será el primer día de entrega de tarjetas del Bienestar.

Los adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años convocados son todos aquellos que se registraron en diciembre a la Pensión del Bienestar, por lo que debes estar muy pendiente de la fecha en la que te toca presentarte al módulo.

A diferencia del pago de pensión que se hace de forma escalonada, la Secretaría del Bienestar habilita una dinámica distinta para organizar la entrega de tarjetas en los Módulos y evitar las aglomeraciones: avisos a través de mensajes SMS a los beneficiarios.

¿Cómo saber cuándo te toca recibir tu Tarjeta del Banco del Bienestar?

Ahora bien, dado que te comunicarán la fecha y hora a la que te debes dirigir al Módulo del Bienestar a recoger tu tarjeta, es de vital importancia que estés pendiente de tu celular.

De acuerdo con la Secretaría del Bienestar, los adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años que se registraron en diciembre de 2025 recibirán un mensaje SMS con el día y lugar para recogerla.

Tendrás hasta el próximo sábado 14 de febrero para acudir por tu método de pago. Es importante que lleves una identificación oficial.

Recuerda que es a través de este medio que se hacen los depósitos bimestrales de la pensión, cuyos montos actualizados a 2026 quedan de la siguiente manera

Pensión para Adultos Mayores 6 mil 400 pesos

Pensión para Mujeres Bienestar 3 mil 100 pesos

