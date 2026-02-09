¿Habrá Registro de Pensión Bienestar de 30 a 64 Años en Febrero 2026 para Hombres y Mujeres?

Se anunció una nueva etapa de incorporaciones a los programas sociales del Bienestar en febrero de 2026 y acá te decimos si habrá registro para pensión de hombres y mujeres de 30 a 64 años, de acuerdo con lo que informó Ariadna Montiel Reyes.

En la Mañanera del Pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum, la titular de la Secretaría de Bienestar dio a conocer las fechas en las que se realizarán las inscripciones a las pensiones, así como los requisitos para hacer la solicitud. Además reveló cuándo habrá entrega de tarjetas.

Debido a estas buenas noticias, ya muchas personas se preguntan cuándo abre el registro de la Pensión Bienestar de 30 a 64 años para que vayan preparando todos sus documentos y no dejen pasar esta oportunidad, que solo sucede una vez al año.

¿Cuándo es el registro del Bienestar en febrero 2026?

El nuevo periodo de incorporaciones a la Pensión Bienestar se realizará del 16 al 22 de febrero de 2026 y se hará en orden alfabético, de acuerdo con la letra inicial del primer apellido del solicitante. Estas son las fechas:

Lunes 16 de febrero: Letras A, B, C

Martes 17 de febrero: Letras D, E, F, G, H

Miércoles 18 de febrero: I, J, K, L, M

Jueves 19 de febrero: N, Ñ, O, P, Q, R

Viernes 20 de febrero: S, T, U, V, W, X, Y, Z

Sábado 21 de febrero: Todas las letras

Domingo 22 de febrero: Todas las letras

¿Habrá registro para pensión de hombres y mujeres de 30 a 64 años?

La titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que el registro en febrero solo es para adultos mayores de 65 años y mujeres de 60 a 64 años, por lo que las personas que están en el rango de edades de 30 a 64 años deberán esperar un poco más para poder hacer su inscripción.

Como te lo mencionamos, el registro a la Pensión Bienestar de Discapacidad para hombres y mujeres de 30 a 64 años se realiza de forma anual, de ahí que es importante estar pendientes de la información sobre cuándo serán las inscripciones para no perder la oportunidad.

En la #MañaneraDelPueblo, junto a la presidenta @Claudiashein, informamos que, si te registraste en diciembre, recibirás tu #TarjetaBienestar de la #PensiónAdultoMayor y la #PensiónMujeresBienestar del 10 al 14 de febrero.



Recibirás un mensaje de texto con el día, la hora y el… pic.twitter.com/LHCqLUIeyq — Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) February 9, 2026

El año pasado el proceso de incorporación a este programa se realizó en el mes de febrero, motivo por el cual se esperaba que este año se abrieran solicitudes este mes, sin embargo hasta el momento esto no se ha confirmado.

¿Dónde abren registro para Pensión Bienestar de 30 a 64 años?

La Pensión Bienestar de discapacidad para hombres y mujeres de 30 a 64 años se otorga únicamente en 24 entidades del país, que son las siguientes:

Baja California. Baja California Sur. Campeche. Chiapas Colima. Ciudad de México. Estado de México. Guerrero. Hidalgo. Michoacán Morelos. Nayarit. Oaxaca. Puebla. Quintana Roo. San Luis Potosí. Sinaloa. Sonora. Tabasco. Tamaulipas. Tlaxcala. Veracruz. Yucatán. Zacatecas.

Los estados que no otorgan la Pensión Bienestar de 30 a 64 años son Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León y Querétaro, ya que en estas entidades el rango de edad va de los 0 a los 29 años.

