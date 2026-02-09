¿Dónde Recoger la Tarjeta Bienestar para Próximo Pago de Pensión? Módulos y Fechas por Alcaldía

¿Te registraste en diciembre en la Pensión del Bienestar para Adultos Mayores y Mujeres de 60 a 64 años?, el Gobierno de México tiene buenas noticias: en febrero habrá entrega de tarjetas del Banco del Bienestar. Para que sepas a dónde debes acudir y en qué fecha, en N+ te compartimos la dirección de los módulos por alcaldía y fechas de operación.

El anuncio fue dado a conocer por Ariadna Montiel Reyes, secretaria del Bienestar del Gobierno de México, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Si bien ya te dimos a conocer qué días le corresponde la entrega de tarjetas a hombres y mujeres, también te adelantamos que abrirá un nuevo periodo de registro para la Pensión del Bienestar de Adultos Mayores y Mujeres de 60 a 64 años.

Recuerda que el proceso de inscripción a estos apoyos del Gobierno de México se hace de forma individual y de manera presencial, siguiendo el orden alfabético como en procesos anteriores.

¿Dónde recoger la Tarjeta del Bienestar en Febrero 2026? Módulo y Ubicación por Alcaldía

En seguimiento al anuncio comunicado por la Secretaría del Bienestar, las redes sociales de la Delegación de Programas para el Bienestar de la Ciudad de México compartieron la ubicación de los módulos donde los adultos mayores y mujeres podrán recibir su tarjeta del Banco Bienestar.

Aquellos que deban pasar a recoger su tarjeta del Banco Bienestar en febrero de 2026 recibirán un mensaje de texto con el día, hora y lugar.. Además, ya te explicamos cómo puedes hacer la consulta con tu CURP.

Se trata de 16 módulos, que se encuentran en las siguientes direcciones:

Azcapotzalco: CINA Azcapotzalco Benito Juárez: Tranviarios Cuauhtémoc: SUPERISSSTE Ciudadela Gustavo A. Madero: Explanada Alcaldía y Deportivo Carmen Serdán Magdalena Contreras: Casa Popular Milpa Alta: Explanada Alcaldía Tláhuac: Museo Regional Tlalpan: DIF Nacional Xochimilco: Deportivo Xochimilco Venustiano Carranza: Centro Cultural Carranza Coyoacán: SUPERISSSTE Coapa Cuajimalpa: Corredor Cultural Iztacalco: Raíz de Agua Miguel Hidalgo: Hospital Militar Chivatito Álvaro Obregón: Salón de Usos Múltiples Iztapalapa: Deportivo Santa Cruz Meyehualco

¿Qué días habrá entrega de Tarjeta del Bienestar en CDMX?

Una vez que conoces dónde están los Módulos del Bienestar, es importante que tengas claro qué días ofrecerán servicio, para que te acerques al módulo, en caso de no recibir el mensaje de texto con el día y hora en que debes acudir.

Azcapotzalco: 9 al 14 de febrero

Benito Juárez: 9 al 14 de febrero

Cuauhtémoc: 9 al 14 de febrero

Gustavo A. Madero: 9 a 14 de febrero

Gustavo A. Madero; Deportivo Carmen Serdán: 9 de febrero

Magdalena Contreras: 9 al 14 de febrero

Milpa Alta: 9 al 14 de febrero

Tláhuac: 9 al 14 de febrero

Tlalpan: 9 al 11 de febrero

Xochimilco: 9 al 12 de febrero

Venustiano Carranza: 9 al 14 de febrero

Coyoacán: 10 al 14 de febrero

Cuajimalpa: 10 al 12 de febrero

Iztacalco: 10 al 13 de febrero

Miguel Hidalgo: 11 al 14 de febrero

Álvaro Obregón: 12 al 14 de febrero

Iztapalapa: 13 de febrero



