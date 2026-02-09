Inicio Nacional ¿Dónde Recoger la Tarjeta Bienestar para Próximo Pago de Pensión? Módulos y Fechas por Alcaldía

¿Dónde Recoger la Tarjeta Bienestar para Próximo Pago de Pensión? Módulos y Fechas por Alcaldía



N+ | Selene Alonzo Romero



Buenas noticias para adultos mayores y mujeres, la Secretaría del Bienestar anunció quiénes recibirán su tarjeta del Banco del Bienestar este mes

Entrega de Tarjetas Bienestar CDMX en febrero 2026

¿Ya sabes cuándo tienes que ir por tu tarjeta del Banco del Bienestar para recibir tu pago? Foto: X @bbienestarmx.

¿Te registraste en diciembre en la Pensión del Bienestar para Adultos Mayores y Mujeres de 60 a 64 años?, el Gobierno de México tiene buenas noticias: en febrero habrá entrega de tarjetas del Banco del Bienestar. Para que sepas a dónde debes acudir y en qué fecha, en N+ te compartimos la dirección de los módulos por alcaldía y fechas de operación.

El anuncio fue dado a conocer por Ariadna Montiel Reyes, secretaria del Bienestar del Gobierno de México, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum. 

Si bien ya te dimos a conocer qué días le corresponde la entrega de tarjetas a hombres y mujeres, también te adelantamos que abrirá un nuevo periodo de registro para la Pensión del Bienestar de Adultos Mayores y Mujeres de 60 a 64 años. 

Recuerda que el proceso de inscripción a estos apoyos del Gobierno de México se hace de forma individual y de manera presencial, siguiendo el orden alfabético como en procesos anteriores. 

Video: Calendario Pago Pensión Bienestar 2026 Enero Febrero Puebla

¿Dónde recoger la Tarjeta del Bienestar en Febrero 2026? Módulo y Ubicación por Alcaldía

En seguimiento al anuncio comunicado por la Secretaría del Bienestar, las redes sociales de la Delegación de Programas para el Bienestar de la Ciudad de México compartieron la ubicación de los módulos donde los adultos mayores y mujeres podrán recibir su tarjeta del Banco Bienestar. 

Aquellos que deban pasar a recoger  su tarjeta del Banco Bienestar en febrero de 2026 recibirán un mensaje de texto con el día, hora y lugar.. Además, ya te explicamos cómo puedes hacer la consulta con tu CURP. 

Se trata de 16 módulos, que se encuentran en las siguientes direcciones: 

  1. Azcapotzalco: CINA Azcapotzalco 
  2. Benito Juárez: Tranviarios 
  3. Cuauhtémoc: SUPERISSSTE Ciudadela 
  4. Gustavo A. Madero: Explanada Alcaldía y Deportivo Carmen Serdán 
  5. Magdalena Contreras: Casa Popular 
  6. Milpa Alta: Explanada Alcaldía 
  7. Tláhuac: Museo Regional 
  8. Tlalpan: DIF Nacional 
  9. Xochimilco: Deportivo Xochimilco 
  10. Venustiano Carranza: Centro Cultural Carranza 
  11. Coyoacán: SUPERISSSTE Coapa 
  12. Cuajimalpa: Corredor Cultural 
  13. Iztacalco: Raíz de Agua 
  14. Miguel Hidalgo: Hospital Militar Chivatito 
  15. Álvaro Obregón: Salón de Usos Múltiples 
  16. Iztapalapa: Deportivo Santa Cruz Meyehualco 

¿Qué días habrá entrega de Tarjeta del Bienestar en CDMX? 

Una vez que conoces dónde están los Módulos del Bienestar, es importante que tengas claro qué días ofrecerán servicio, para que te acerques al módulo, en caso de no recibir el mensaje de texto con el día y hora en que debes acudir. 

  • Azcapotzalco: 9 al 14 de febrero 
  • Benito Juárez:  9 al 14 de febrero 
  • Cuauhtémoc: 9 al 14 de febrero 
  • Gustavo A. Madero: 9 a 14 de febrero 
  • Gustavo A. Madero; Deportivo Carmen Serdán: 9 de febrero 
  • Magdalena Contreras: 9 al 14 de febrero 
  • Milpa Alta: 9 al 14 de febrero 
  • Tláhuac: 9 al 14 de febrero 
  • Tlalpan: 9 al 11 de febrero 
  • Xochimilco: 9 al 12 de febrero 
  • Venustiano Carranza: 9 al 14 de febrero 
  • Coyoacán: 10 al 14 de febrero 
  • Cuajimalpa: 10 al 12 de febrero 
  • Iztacalco: 10 al 13 de febrero 
  • Miguel Hidalgo: 11 al 14 de febrero 
  • Álvaro Obregón: 12 al 14 de febrero 
  • Iztapalapa: 13 de febrero 
     

