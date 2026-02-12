Requisitos de Pre-Registro de Conavi: ¿Qué Piden en Inscripción a Vivienda Bienestar 2026?

El pre-registro de Vivienda para el Bienestar 2026 de Conavi ya está abierto, y si te interesa realizar la solicitud, acá te decimos cuáles son los requisitos y documentos para hacer la inscripción en línea y que tengas la oportunidad de manifestar tu interés en adquirir una casa o departamento.

La Comisión Nacional de Vivienda abrió un nuevo registro en línea para que las familias mexicanas manifiesten su interés en obtener una vivienda con el apoyo del Gobierno de México, además de recabar información para saber en qué zonas se debe construir de acuerdo con la demanda de las personas.

El programa de Conavi 2026 tiene la finalidad de garantizar el acceso a la vivienda, especialmente para grupos vulnerables como jefas de familia, población de pueblos indígenas y afromexicanos, adultos mayores, personas con discapacidad y aquellos que no son derechohabientes de instituciones de seguridad social.

Requisitos de pre-registro Vivienda para el Bienestar 2026

Para hacer el registro en línea de Conavi, las personas interesadas deben ingresar al siguiente link: preregistropvb.conavi.gob.mx y llenar los campos con sus datos personales que son los siguientes:

CURP

Nombre completo

Fecha de nacimiento

Género

Correo electrónico

Número telefónico

Lugar dónde habitas

Código postal

Colonia

Entidad

Municipio

Aceptar pre-registro

Leer y aceptar las condiciones del pre-registro

Confirmar pre-registro

Cabe señalar que aunque en un inicio la página marcaba error al ingresar la CURP, actualmente ya permite llenar todos los espacios y completar el formulario de pre-registro de Conavi para formar parte de las personas interesadas en adquirir una casa del Bienestar a precio accesible.

¿Qué hacer después del pre-registro de Vivienda Bienestar 2026?

Una vez que haya completado el pre registro en línea, deberás estar pendiente de las próximas convocatorias de Conavi, en las cuales se anunciará los lugares donde se abrirán inscripciones y en caso de que se realicen cerca de la zona en la que vives, deberás acudir al módulo de registro en las fechas que se indique para completar tu solicitud. Estos son los requisitos piden:

Tener 18 años o más. En caso de ser menor de edad, deberá tener dependientes económicos en primer grado (hijos, esposa o concubina, padres y/o hermanos).

Contar con un ingreso familiar no mayor a 2 salarios mínimos (hasta $17,000.00 al mes).

No ser derechohabiente de Infonavit, Fovissste, Pemex, ISSFAM ni de ningún instituto estatal o municipal de vivienda.

No haber recibido algún apoyo de vivienda otorgado por la Conavi.

Residir en una zona considerada como polígono prioritario de atención.

No contar con vivienda propia.

Identificación oficial vigente: Credencial para votar (INE), Pasaporte, Cédula Profesional, Licencia de Conducir, Cartilla de Identidad del Servicio Militar.

Comprobante de domicilio: Con vigencia no mayor a tres meses.

CURP

En caso de ser seleccionado para la visita domiciliaria, se te solicitarán los siguientes documentos para continuar con el proceso de selección:

Identificación oficial vigente: Credencial para votar (INE), Pasaporte, Cédula Profesional, Licencia de Conducir, Cartilla de Identidad del Servicio Militar.

Comprobante de domicilio con vigencia no mayor a tres meses.

Clave Única de Registro de Población (CURP).

Acta de nacimiento.

Certificado de no propiedad emitido por el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la entidad federativa donde se llevará a cabo el proyecto.

Comprobante de ingresos.

Acta de matrimonio, divorcio o constancia de inexistencia de datos registrales de matrimonio.

Constancia médica emitida por una institución pública de salud (en caso de discapacidad).

