¿Cómo Saber si Mi CURP Está Actualizada? Así Aseguras Pre-Registro CONAVI en Vivienda Bienestar

Esta semana dio inicio el pre-registro CONAVI al programa de Vivienda para el Bienestar en línea y el principal requisito para aplicar es tener la CURP actualizada a 2026, por tal motivo acá te decimos si tu Clave Única de Registro de Población está certificada y cómo la puedes actualizar para realizar tu inscripción con éxito al programa social.

Fue la propia CONAVI la encargada de anunciar el nuevo periodo de preinscripciones al apoyo a la Vivienda para el Bienestar, por eso en una nota ya te dimos el link y cómo hacer el registro en línea, pues a través de redes sociales muchas personas aseguraron tener problemas a la hora de poner su CURP.

Video: ¿Dónde Sacar la CURP Biométrica? Lista de Módulos en la Ciudad de México

¿Cómo saber si mi CURP está actualizada 2026?

Es posible que el motivo por el que muchos aspirantes no pudieron hacer su pre-registro CONAVI es porque su CURP no estaba actualizada y la plataforma las marcaba error. Para solucionarlo, lo primero que debes hacer es corroborar que tu documento está certificado.

Nota relacionada: Registro Esperado: CONAVI Confirma Ciudades Donde Habrá Vivienda para el Bienestar en 2026

Para saber si tu Clave Única de Registro de Población está actualizada, debes hacer la consulta de tu CURP en línea y al momento de checarla, en la parte inferior derecha debe decir lo siguiente: CURP certificada: verificada con el Registro Civil.

Video: CURP Biométrica Será Obligatoria desde Febrero 2026 para Varios Trámites: ¿Cómo Se Tramita?

¿Cómo actualizar mi CURP para pre-registro CONAVI 2026?

En caso de que tu CURP no esté certificada, debes llevar a cabo todos los siguientes pasos, hasta que logres ver la leyenda mostrada anteriormente:

Verifica que tu Acta de Nacimiento esté capturada en la plataforma nacional del Registro Civil en este enlace: www.gob.mx/ActaNacimiento/folioSeguimiento .

. Si no está capturada, o está capturada pero tiene error, comunícate a tu Registro Civil para que te informen el trámite que debes realizar. Para hacerla entra a este link: www.miregistrocivil.gob.mx .

. Cuando tu Acta de Nacimiento se incorpore o tus datos se corrijan, tu CURP se certificará automáticamente.

Es importante que tu Acta de Nacimiento se encuentre capturada en la plataforma nacional del Registro Civil, ya que solo así se certificara tu CURP. Si tienes dudas de hacer el trámite en línea, puedes acudir a un módulo, solo sigue estos pasos:

Entra a este link: www.gob.mx/segob/renapo. Selecciona el estado en el que vives. Checa los módulos disponibles y acude el que se encuentra más cerca de tu domicilio.

Nota relacionada: Así Va el Avance de Vivienda para el Bienestar: ¿Habrá Nuevas Casas en 2026?

Una vez que logres ver tu CURP actualizada, podrás hacer el pre-registro en línea al programa de Vivienda para el Bienestar 2026 de la CONAVI sin mayor problema.

Historias recomendadas: