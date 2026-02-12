Nuevo Registro a Programa 'Corazón de Mujer': Link y Requisitos del Apoyo de Hasta 15,000 Pesos

El programa 'Corazón de Mujer' inició un nuevo registro en línea en febrero 2026 y durante varios días cientos de mujeres van a poder inscribirse totalmente gratis, por tal motivo, acá te damos los requisitos, el link y cómo solicitar el apoyo de hasta 15 mil pesos y otros beneficios en Morelos.

Es importante recordarle a la gente que Corazón de Mujer Morelos no es el único programa con registro abierto este mes, en una nota ya te dimos el calendario de inscripción a la Pensión Bienestar adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años, además de los pasos para solicitar el apoyo CONAVI vía internet.

¿Cuáles son los requisitos para aplicar al programa Corazón de Mujer?

Las personas que van a poder solicitar el apoyo son todas las mujeres que vivan en el estado de Morelos y que tengan entre 55 y 59 años de edad. Además de eso, deberán tener a la mano los siguientes documentos para el registro:

Identificación oficial vigente (INE).

CURP.

Número de celular personal.

Correo electrónico activo.

Comprobante de domicilio (con mínimo 3 meses de vigencia).

¿Cómo hacer registro a Corazón de Mujer en 2025?

El registro de nuevas solicitudes inició este miércoles 11 de febrero y va a estar abierto hasta el próximo miércoles 25 de este mismo mes. Si estás interesada en aplicar, los pasos para pedir el apoyo en línea son los siguientes:

Ingresa a este link: sire.morelos.gob.mx/r/formulario-de-registro-corazon-de-mujer .

. Inicia sesión con tu cuenta Llave MX o crea una nueva.

Completa tu registro y al finalizar recibirás un número de folio, guárdalo porque se te pedirá en caso de avanzar en el proceso.

Te recordamos que el programa Corazón de Mujer Morelos 2026 abre registro para que todas las personas que resulten beneficiarias reciban un pago bimestral de 600 pesos. Para este año se realizarán cinco dispersiones, por lo que para diciembre da un total de 3,000 pesos. Además, otro de los beneficios es que dan hasta 15 mil pesos en gastos funerarios, en caso de que alguien lo requiera.

