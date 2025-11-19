Subirá Monto de Beca Transporte Universitario CDMX a Partir de Esta Fecha: ¿Cómo Registrarse?

La Ciudad de México cuenta con un apoyo económico bimestral para estudiantes de educación superior que les permite cubrir sus gastos de traslado a la Universidad denominado "Beca de Universitarios para Transporte y Más". La entrega más reciente estuvo encabezada por la jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada quien anunció que aumentará su monto, por lo que en N+ te decimos cómo registrarte.

Ten en cuenta que para poder aplicar debes cumplir con una serie de requisitos, tales como ser estudiante de licenciatura en modalidad escolarizada o mixta y estar inscrito en alguna de las instituciones públicas de la ciudad de México, o en planteles de universidades nacionales que se ubiquen en el Valle de México.

El más reciente registro abrió en agosto de 2025, y los recursos fueron entregados el pasado 17 de noviembre durante un evento encabezado por Clara Brugada en el Zócalo de Ciudad de México.

Video: Desconocen en que Gastan los Estudiantes la Beca del Bienestar en Guanajuato

Ten en cuenta que se da prioridad a personas que viven en colonias, barrios o pueblos con medio o muy bajo índice social.

¿A partir de cuándo sube el monto de Beca de Transporte Universitario en CDMX?

Durante el evento del pasado 17 de noviembre, la jefa de Gobierno de Ciudad de México recordó que actualmente el programa entrega 1,500 pesos bimestrales. Monto que aumentará a partir de enero de 2026, fecha en la que se hará la próxima transferencia monetaria.

Este apoyo económico se empieza a recibir a partir del periodo en el que el aspirante es seleccionado.

Sin que hasta el momento haya indicado de cuánto será el porcentaje del incremento. Sólo agregó que el próximo año también se duplicará el número de beneficiarios, luego de que en noviembre de 2025 alcanzó más de 100 mil estudiantes universitarios.

Aunque no es el único programa que apoya económicamente a los estudiantes: Mi Beca para Empezar se entrega en preescolar y primaria, la Beca Rita Cetina a Secundaria y la Beca Benito Juárez a preparatoria.

¿Cómo registrarse a la Beca de transporte Universitario en CDMX?

Aquellos estudiantes que estén interesados en registrarse para este apoyo económico de 1,500 pesos bimestrales, deben seguir los siguientes pasos:

Llenar el formulario de registro en la página web de la SECTEI Una vez que se ha llenado el formato en la página web, hay que escanear y adjuntar los documentos oficiales en formato PDF o JPG. Dado que el registro arrojará un número de folio, hay que conservarlo como comprobante. Una vez que se revise y valide la documentación llegará un correo electrónico donde se informará si el estudiante fue seleccionado.

Documentos que se solicitan

CURP

Cuenta de correo electrónico personal

Cuenta Llave CDMX

Comprobante oficial vigente de inscripción al ciclo escolar actual en Licenciatura

Comprobante de Domicilio de la Ciudad de México (no mayor a tres meses)

Identificación Oficial vigente

Historias Recomendadas