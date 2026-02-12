¿No Habrá Pago de Beca Benito Juárez en Febrero 2026? Por Esta Razón No Ha Salido el Calendario

El mes continúa avanzando y aún no se ha anunciado el calendario de pagos de la Beca Benito Juárez, de ahí que muchos beneficiarios se preguntan si habrá pago en febrero de 2026 y el coordinador nacional, Julio León, ya explicó qué está pasando con los depósitos para estudiantes de preparatoria y universitarios.

Luego de varios días de espera a que inicie la dispersión, el funcionario dio a conocer la fecha exacta en la que comenzarán a cobrar las familias beneficiarias de la Beca Rita Cetina, sin embargo pidió "paciencia" para los becarios de la Benito Juárez Media Superior y Jóvenes Escribiendo el Futuro.

¿Por qué no ha salido el calendario de pagos de la Beca Benito Juárez?

En sus redes sociales, Julio León publicó un video en el que explicó que el calendario de las becas para estudiantes de bachillerato y universitarios aún no se realizarán ya que estos beneficiarios se encuentra en un proceso de reinscripción, por lo cual la Coordinación Nacional está validando dicha información para reactivar los depósitos.

De esta manera, aunque se tiene previsto que el 18 de febrero inicien los pagos de la Beca Rita Cetina, esto no sucederá de igual forma para los beneficiarios de la Benito Juárez Media Superior y Jóvenes Escribiendo el Futuro.

¿Habrá pago de Becas Benito Juárez en febrero 2026?

En la misma publicación, el coordinador nacional Julio León indicó que los pagos de la beca para estudiantes de prepas, bachilleratos y universidades se hará "más adelante" sin revelar si será a finales de febrero o en marzo de 2026.

"Para quienes son parte de la Beca Benito Juárez en Media Superior o de Jóvenes Escribiendo el Futuro en educación superior, paciencia, recuerden que ustedes están en un proceso de reinscripción y estamos procesando esa información, más adelante les diremos cuándo serán sus dispersiones de pago", dijo el coordinador nacional de Becas Bienestar.

Cabe señalar que en caso de que los depósitos de estos apoyos económicos no se realicen en febrero ni marzo, los beneficiarios deberán esperar hasta abril, pero es probable que en este mes se les haga un pago doble por la dispersión pendiente del bimestre de enero-febrero.

