Adelanta Registro de Beca Rita Cetina Primaria 2026: Ya Puedes Sacar Llave MX y CURP Certificada

El registro de la Beca Rita Cetina de primaria se realizará en marzo 2026, sin embargo desde ya los padres de familia pueden ir adelantando el proceso para asegurar su lugar como beneficiarios, y acá te decimos cómo sacar la Llave MX y CURP certificada.

Este lunes se anunciaron las fechas exactas en las que se llevarán a cabo las inscripciones a la beca para alumnos de primaria, luego de que iniciaran las asambleas informativas en las escuelas y si aún no sabes cómo participar en una nota previa te explicamos qué debes hacer.

Debido a que el registro de la Beca Rita Cetina se abrirá para millones de estudiantes, es importante que las mamás, papás y tutores sepan cómo son los trámites para sacar la Llave MX y CURP certificada por RENAPO antes de que inicien las inscripciones.

¿Cómo crear Llave MX para registro de la Beca Rita Cetina?

El primer paso que los padres de familia pueden adelantar es el de crear su cuenta Llave MX, ya que este paso será fundamental para solicitar la nueva beca que consta de un apoyo de 2,500 pesos para comprar útiles y uniformes escolares. Así es el proceso:

Ingresa a este link para crear cuenta Llave MX: www.llave.gob.mx/RegistroCiudadano Ingresa tu CURP, da clic en No soy un robot y luego en Continuar. Si tu CURP es correcta se llenarán automáticamente tus datos personales. Escribe tu Código Postal y selecciona la colonia. Da clic en "Siguiente". Ahora, llena tus datos de contacto. Escribe tu teléfono celular o tu correo electrónico. Da clic en "Siguiente". Por último, crea tu contraseña. Anótala y guárdala en un lugar seguro. Lee y selecciona la casilla del Aviso de Privacidad, llena el Captcha y da clic en Finalizar.

Noticia relacionada. Anuncian la Primera Etapa de Registro Beca Rita Cetina Primaria 2026: Cuándo Inicia y Requisitos

Una vez que hayas creado tu cuenta Llave MX, el sistema te pedirá verificar tu correo electrónico, por lo cual debes checar tus mails y seguir el proceso que viene ahí. Después de que hayas hecho esto, tu cuenta estará activa y podrás realizar el registro de la Beca Rita Cetina de primaria.

¿Cómo saber si tienes la CURP Certificada por RENAPO en 2026?

El segundo paso que puedes adelantar del registro de la Beca Rita Cetina de primaria, es confirmar que la CURP de tu hijo está validada por el Registro Nacional de Población (RENAPO), para saber esto solo debes checar si el documento cuenta con la leyenda "CURP Certificada: verificada con el Registro Civil".

Noticia relacionada. Anuncio Esperado: Beca Rita Cetina Confirma Qué Estudiantes Reciben Pago Triple en Febrero 2026

En caso de que el documento no tenga este mensaje debes verificar que el Acta de Nacimiento de tu hijo o hija esté capturada en la plataforma nacional del Registro Civil en la página web: www.miregistrocivil.gob.mx/.

Si no está capturada o tiene un error deberás comunicarte o acudir al registro civil de tu localidad, ahí te informarán si la corrección requerida se puede llevar a cabo, o bien te indicarán el procedimiento a seguir. Una vez que se corrijan los datos o se incorpore el Acta de Nacimiento, tendrás tu CURP certificada automáticamente y no deberías tener problemas para hacer el registro de la Beca Rita Cetina de primaria 2026.

Una vez que hayas creado tu cuenta Llave MX y hayas confirmado que tienes la CURP certificada, ya solo deberás esperar a que abra el registro en marzo 2026, el cual se realizará en esta página: www.becaritacetina.gob.mx/. Ahí te pedirán lo siguiente:

CURP de la madre, padre o tutor y la del hijo o hija

Número de celular

Correo electrónico

Identificación oficial digitalizada

Comprobante de domicilio digitalizado (con fecha no mayor a tres meses)

Clave de Centro de Trabajo

Historias recomendadas