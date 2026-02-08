Mañana Inicia la Primera Etapa de Registro Beca Rita Cetina para Primaria 2026: Esto Debes Hacer

Después de varios meses de divulgación, este lunes 9 de febrero empieza la primera etapa de registro de la Beca Rita Cetina para primaria 2026 y si quieres ser parte de ella, acá te decimos lo que debes hacer para participar y los requisitos que deben cumplir los niños de 6 a 12 años de edad para formar parte del programa de Becas para el Bienestar.

Fue hace unos días cuando Julio León, titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB) dio a conocer la fecha de inicio de la primera etapa de registro de la Beca Rita Cetina primaria. De cualquier forma, anteriormente en una nota ya te dejamos el link para hacer la inscripción en línea y las fechas oficiales en que se abrirá la plataforma www.becaritacetina.gob.mx.

¿Qué debes hacer para participar en la primera etapa de registro Beca Rita Cetina primaria 2026?

Para esta primera etapa se van a llevar a cabo las Asambleas Informativas de la Beca Rita Cetina, que sirven para que los padres de familia y futuros beneficiarios de la beca para primaria sepan cómo hacer el trámite, las fechas de registro, el link oficial y los documentos que se requieren para este proceso.

Lo único que deben hacer los padres de familia es estar pendientes de la información que brinde la escuela en la que estudian sus hijos, pues será la institución educativa la encargada de anunciar la fecha en que se realizará la asamblea informativa en el plantel.

¿Cuándo empieza el registro de la Beca Rita Cetina para primaria? Requisitos

Debido a que el registro de la Beca Rita Cetina primaria dará inicio entre los meses de febrero y marzo 2026, los padres de familia deben contar con las siguientes condiciones y documentos:

Tener al menos un hijo inscrito en una escuela pública de México.

de México. Contar con una cuenta Llave MX .

. Tener CURP certificada de madre, padre o tutor y la de tu hijo o hija.

Identificación oficial vigente.

Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses.

Proporcionar número celular y correo electrónico.

Ingresar la Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la escuela de tu hijo.

Te recordamos que todas las personas que hagan su registro con éxito a la Beca Rita Cetina primaria en 2026 van a obtener un apoyo económico anual de 2,500 pesos por alumno inscrito. Si una familia tiene a dos beneficiarios recibiendo la ayuda, significa que recibirán 5 mil pesos.

