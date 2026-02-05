¿Cuántos Pagos de Beca Rita Cetina y Benito Juárez Caerán en Febrero 2026? Montos a Depositar

Mucha gente aún está a la espera de que salga el calendario de pagos de la Beca Rita Cetina y Benito Juárez de enero-febrero 2026, y mientras se anuncian las fechas de pago Bienestar acá te decimos cuántos depósitos darán este mes, con los montos que recibirán los beneficiarios de preescolar, primaria, secundaria, media superior y universitarios.

Las familias beneficiarias esperaban que el calendario con las fechas de pago de las Becas Benito Juárez y Rita Cetina de febrero 2026 fuera publicado durante los primeros días de este mes, pero no fue así, por eso en una nota ya te contamos qué pasó con el inicio de los pagos, de acuerdo con información oficial de Julio León, titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB).

¿Cuánto pagos de Beca Rita Cetina y Benito Juárez caerán en febrero 2026?

De forma oficial, Julio León dio a conocer para el mes de febrero los beneficiarios de continuidad de las Becas Bienestar van a cobrar su apoyo correspondiente al bimestre de enero-febrero 2026, eso quiere decir que solamente recibirán un pago.

Hace unos días, el propio Coordinador de la CNBB confirmó la llegada de un pago triple para los beneficiarios de la Beca Rita Cetina secundaria que hicieron su registro en septiembre pasado y justo este mes empezaron a recibir su Tarjeta del Bienestar. Lo que aún no se anuncia es si estos alumnos van a obtener dicho depósito en febrero o llegará después.

Montos a depositar de la Beca Benito Juárez y Rita Cetina en febrero 2026

A la espera de que se confirme el pago triple de la Beca Rita Cetina en febrero 2026, los montos que recibirán los beneficiarios de continuidad serán los siguientes:

Beca Rita Cetina secundaria: 1,900 pesos , más 700 pesos por cada hijo extra que haya en la familia.

, que haya en la familia. Beca Benito Juárez preescolar y primaria: 1,900 pesos por beneficiario .

. Beca Benito Juárez media superior: 1,900 pesos por estudiante de preparatoria.

de preparatoria. Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro: 5,800 pesos por universitario.

Una vez que se anuncie el calendario de pagos de las Beca Rita Cetina y Benito Juárez de febrero 2026, los nuevos beneficiarios de secundaria van a saber si recibirán su pago triple este mes o no, aunque es importante tener en cuenta que para cobrar el apoyo económico Bienestar deben tener su tarjeta activada.

