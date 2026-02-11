Fecha Esperada: Este Día es el Inicio de Pagos de Beca Rita Cetina y Benito Juárez Febrero 2026

Millones de beneficiarios esperan con ansias a que salga el calendario de pagos de la Beca Rita Cetina y Benito Juárez de febrero 2026 y la buena noticia es que ya dieron a conocer la fecha de inicio de los depósitos, por ello acá te decimos cuándo llega el apoyo de Becas Bienestar para alumnos de preescolar, primaria, secundaria, preparatorias y universitarios.

Debido al retraso en el próximo pago de Beca Rita Cetina y Benito Juárez 2026, en una nota ya te dijimos dónde ver el calendario con las fechas de pago Bienestar, para que las cheques de inmediato y también sepas cuántos pagos darán a los beneficiaros en este bimestre de enero-febrero.

¿Cuándo depositan la Beca Rita Cetina Benito Juárez en febrero 2026?

Durante un evento Julio León, titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB) reveló que el próximo miércoles 18 de febrero 2026 darán inicio los pagos de las Becas Benito Juárez y Rita Cetina.

Para brindarle calma a todos los beneficiarios, Julio León aclaró que los retrasos en el calendario de pagos de Becas Benito Juárez y Rita Cetina 2026 no se deben a una falta de presupuesto: "No es que tengamos un atraso ni mucho menos. Los recursos están garantizados. El asunto es que justamente ahorita estamos con varios procesos de incorporación".

¿Cuándo llega el calendario de pagos Becas Benito Juárez Rita Cetina febrero 2026?

El propio titular de la CNBB aclaro que el calendario de pagos de las Becas Bienestar será dado a conocer la próxima semana, es decir entre el lunes 16 y el mismo miércoles 18 de febrero. La buna noticia es que el apoyo económico está asegurado para todos los beneficiarios de continuidad de preescolar, primaria, secundaria, media superior y universitarios de la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro.

Una vez resulta la duda de cuánto llega el próximo pago de la Beca Rita Cetina y Benito Juárez en febrero 2026, lo único que queda pendiente por saber es si los nuevos beneficiarios, que recién recibieron su Tarjeta del Bienestar, van a cobrar un pago triple este mes o vendrá después.

