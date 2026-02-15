Choque Múltiple en Lerma, Estado de México Hoy 15 de Febrero 2026: Últimas Noticias Accidente

Un fuerte choque múltiple, que involucró al menos un autobús de pasajeros, una camioneta de carga y un vehículo particular, se registró este domingo 15 de febrero 2026 en el Libramiento Ruta de la Independencia Bicentenario en Lerma, Estado de México.

Debido a este incidente vehicular se han reportado largas filas de vehículos detenidos, mientras que autoridades han hecho un llamado a evitar la zona.

¿Qué pasó en el Libramiento Ruta Independencia?

Autoridades infromaron de la movilización de servicios de emergencia en el Libramiento Ruta de la Independencia Bicentenario en Lerma.

El C5 del Estado de México informó "Si circulas por el Libramiento Ruta de la Independencia Bicentenario en Lerma, extrema precauciones. Se registra carga vehicular en ambos sentidos derivado de dos accidentes de tránsito en la zona".

Hasta el momento no se han confirmado víctimas mortales ni una cifra oficial de lesionados.

Pese a que no se han informado las causas del accidente, algunos de los factores presentes al momento del evento fueron humo por quema de pastizal y niebla densa en la auopista.

Segundo choque

Se reportó también una segunda colisión en la que estuvieron involucrados dos vehículos particulares. De acuerdo con los primeros reportes, en esas unidades viajaban menores de edad.

Noticia en desarrollo