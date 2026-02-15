¿Qué Estaciones de la Línea 2 del Metro Estarán Cerradas Hoy 15 de Febrero? Horarios y Rutas.

Ante las obras que se realizan en toda la red del Sistema de Transporte Colectivo Metro, se anunciaron cierres en tres estaciones de la Línea 2, que va de Tasqueña a Cuatro Caminos. Y para este 15 de febrero entrará en vigor la nueva medida que se repetirá cada domingo, al menos hasta mayo próximo.

En N+ te hemos dado a conocer cuáles serán las intervenciones que se realizarán en la llamada Línea Azul, las cuales se suman a los trabajos en la Calzada de Tlalpan, vialidad por la que corre dicha ruta.

¿Cuáles serán las estaciones de Metro cerradas hoy 15 de febrero de 2026?

En esta primera etapa de las obras, que comenzó la noche del pasado 9 de febrero, el STC anunció intervenciones en las siguientes estaciones de la Línea 2:

Viaducto

Chabacano

San Antonio Abad

En particular, este domingo habrá cierres en esas tres estaciones en todo el horario, desde el inicio hasta concluir la jornada.

Video: Metro CDMX: Línea 2 con Cambios de Pino Suárez a Viaducto; RTP Apoya a Usuarios.

Los domingos, la Línea 2 operará en los tramos Tasqueña a Xola y Cuatro Caminos a Pino Suárez, informó el Metro en una ficha informativa compartida a este medio.

Una situación que no se presentará los días sábados y de lunes a viernes, donde se han especificado los siguientes horarios para las mismas tres estaciones, al menos hasta mayo:

Lunes a viernes: de 05:00 horas a 22:00 horas

de 05:00 horas a 22:00 horas Sábado: de 05:00 horas a 20:00 horas

Video: Inicia Cambio de Horarios en Línea 2 del Metro CDMX; Así Funcionarán Algunas Estaciones.

¿Cuál será la alternativa?

Ante estos cierres, la autoridad informó que camiones de RTP van a apoyar con el traslado de los pasajeros. El resto de la línea operará con normalidad durante las obras en la primera fase.

Las unidades de RTP brindarán servicio en este circuito en ambos sentidos:

Saldrán de Xola → Viaducto → Chabacano → San Antonio Abad y termina el recorrido en Pino Suárez.

Te recordamos que durante el día se pueden presentar afectaciones en diversas líneas del Metro por accidentes u otras causas, por lo que te sugerimos estar atento al sitio de N+ para consultar actualizaciones de este sistema de transporte.

