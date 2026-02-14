Detalla la SEP el Desacuerdo con Marx Arriaga; Él Se "Atrinchera" en Oficinas .

La Secretaría de Educación Pública (SEP) detalló extensamente las causas del conflicto con Marx Arriaga, quien lleva varias horas "atrincherado" en la Dirección General de Materiales Educativos, como forma de protesta por su cese del cargo.

En un comunicado, la SEP rechazó las afirmaciones de Arriaga y señaló que es falso que la Nueva Escuela Mexicana esté en riesgo, como indicó el ideólogo de los libros de texto gratuitos del actual programa educativo. Asimismo, la dependencia federal negó que se quieran suprimir contenidos.

Es mentira que se quieran suprimir contenidos que tengan que ver con los procesos de transformación o con el obradorismo

Nunca se ha pedido que se retiren de los libros las luchas y los movimientos insurgentes que dignamente ha protagonizado el pueblo de México

Además, la institución a cargo del secretario Mario Delgado expuso "la dinámica de rechazos" de parte de Arriaga sobre temas que se le plantearon durante "meses", así como las salidas ante esa actitud, que según la SEP, fueron aceptadas y ofertadas por el entonces director de Materiales Educativos.

Marx Arriaga permanece en las oficinas del área que tenía a su cargo, desde ayer 13 de febrero, cuando se le comunicó que su plaza tuvo un cambio de naturaleza, para ser ahora de libre designación. Ha realizado diversas transmisiones de horas en su cuenta de Facebook bajo el lema de "resistencia" en "las cloacas de la SEP" y, hasta la noche de este sábado 14 de febrero, advirtió que ahí seguirá.

Es falso que la NEM esté en riesgo. La territorialización del currículo, el vínculo vivo entre escuela y comunidad, la autonomía profesional del magisterio, el diálogo de saberes, la educación comunitaria y la defensa de la educación como derecho que no se toca

¿Por qué surgió el conflicto?

Tras repasar el trabajo de Arriaga, la SEP dijo que la NEM se fortalece bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum para formar a una ciudadanía crítica.

Pero subrayó que debe haber cambios, bajo el paraguas de "una dinámica permanente de actualización y mejora".

"Los libros de texto no van a cambiar de ninguna manera que altere la esencia de la Nueva Escuela Mexicana", se indicó.

En esencia, la SEP enlistó los contenidos que deben incorporarse a los libros de texto gratuitos y que, afirmó, Arriaga no quiso bajo el argumento de que se atentaría contra el legado de Andrés Manuel López Obrador.

Se trata de los siguientes temas:

Más contenidos en lenguas indígenas, como las y los propios maestros han señalado

Garantizar formatos en macrotipo y Braille

Incluir a las mujeres en los libros de historia, donde su presencia aún es insuficiente

Ampliar el reconocimiento a pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes

Diseñar materiales educativos para infancias y adolescencias en situación de movilidad

Fortalecer los aprendizajes en humanismo y vida saludable

Saldar la deuda histórica con docentes multigrado, pues casi la mitad de las escuelas públicas trabajan con esa dinámica y merecen materiales especialmente adaptados para ellos

Imprimir los cuadernillos para docentes (editados en 2023), que de manera reiterada han solicitado para poder fortalecer la enseñanza por proyectos y arraigar los principios de la NEM

¿Cómo fue el diálogo antes del cese?

Según la SEP, todas esas modificaciones fueron solicitadas a Marx Arriaga, pero él no obedeció. Ayer, en una conferencia, el funcionario argumentó que debía realizarse un cambio en el plan de estudios y que se eliminarían principios del llamado "humanismo mexicano" de la cuarta transformación.

"Esta dinámica de rechazos impidió avanzar durante meses", señaló la SEP en el comunicado que fue una extensión a declaraciones de Mario Delgado.

En la relatoría, se precisó que el 28 de enero, hubo una reunión entre Delgado y Arriaga, donde a este último se le planteó que ocupara otro cargo en el gobierno federal, para que no obstaculizara la realización de los cambios solicitados.

"Sin embargo, rechazó el ofrecimiento y aseguró que evaluaría si presentaría su renuncia. De manera conjunta, se acordó con Marx Arriaga que, en caso de que decidiera no presentar su renuncia el 15 de febrero, él mismo sugirió, que se tomara una ruta jurídica para liberar la plaza y él estaría de acuerdo", afirmó la SEP.

Este sábado, Delgado dijo que se ofreció a Arriaga una representación diplomática. Horas después, él reveló que le abrieron la posibilidad de ser embajador en Costa Rica. Pero lo rechazó.

Ahora, luego de la notificación, solo queda que se realice un nuevo nombramiento a partir del 16 de febrero. Pero queda por ver cómo será el retiro definitivo de quien sigue en las oficinas de la Dirección de Materiales Educativos.

La SEP dijo que se iniciará una investigación y habrá consecuencias por la forma "reprobable" en que se comunicó el cese y reiteró que no se trató de un desalojo, en referencia a la actuación del área jurídica con el uso de al menos cinco policías de la CDMX.

"Lo que sí es absolutamente reprobable es la manera en que se llevó a cabo esta diligencia por funcionarios de la SEP, en la que solicitaron el acompañamiento de personal de resguardo a todas luces innecesario.

"Entre compañeros siempre debe prevalecer el respeto nunca los abusos de poder, por lo que el secretario de Educación ha ordenado una investigación sobre la actuación de los funcionarios y habrá consecuencias sobre los resultados de la misma. Marx Arriaga merece todo nuestro respeto y la SEP siempre será su casa", abundó.

Marx Arriaga dijo la noche de este sábado que iría a cenar un sándwich de atún, descansaría un poco y seguiría mañana domingo 15 de febrero en un segundo día de maratón de 12 horas, para una posterior asamblea de discusión. Confió en que no está solo y que, incluso, el sector privado lo apoya.

ASJ