Identifican Cuerpos Hallados en Camioneta Abandonada en Navolato; Era Una Familia Desaparecida

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que ya fueron identificadas las cinco personas localizadas sin vida al interior de una camioneta abandonada en el municipio de Navolato.

De acuerdo con la autoridad, las víctimas fueron identificadas como José Ángel, Juan Antonio, Luis Armando, Luis Ramón y Heriberto. Las primeras indagatorias señalan que se trataba de un grupo familiar y un amigo cercano: un padre y su hijo, dos hermanos y un acompañante.

Camioneta hallada con 5 cuerpos. Foto: N+

Fueron privados de la libertad el 7 de febrero

Las cinco personas habrían sido privadas de la libertad el pasado 7 de febrero, cuando circulaban por una carretera del municipio de Ahome, luego de regresar de Mazatlán.

Tras el hallazgo y los resultados de los análisis genéticos, los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense para llevar a cabo la identificación legal ante el Ministerio Público y posteriormente proceder a su liberación.

La Fiscalía informó que mantiene abiertas diversas líneas de investigación con el objetivo de esclarecer los hechos y dar con los responsables.

Así encontraron la camioneta con los cinco cuerpos. Foto: N+

