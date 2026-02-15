Pronóstico del Tiempo Domingo 15 de Febrero: ¿En Qué Estados Habrá Chubascos y Dónde Hará Calor?

Para este domingo 8 de febrero, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé chubascos en cuatro estados, debido al frente frío número 34 en interacción con una vaguada polar. Pero en tres regiones habrá ambiente caluroso, incluidas temperaturas máximas de hasta 40 °C.

De acuerdo con las previsiones, los fenómenos referidos se desplazarán sobre el norte del Golfo de México, dejando de afectar al país. Pero una masa de aire frío cubrirá gran parte del territorio nacional, originando lluvias e intervalos de chubascos en el oriente y sureste del territorio nacional.

Según el SMN, se pronostican bancos de niebla en el oriente del país, un refrescamiento de la temperatura en el norte, noreste, oriente y centro de México, además de ambiente vespertino cálido a caluroso en el occidente, centro y sur del país.

Las precipitaciones más intensas serán en Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, indicó el SMN.

Video: Suspende CAMe Fase Uno de Contingencia Ambiental; Mañana No Habrá Restricciones Vehiculares.

Lluvias en el país

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Puebla (Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Totonaca, Nautla, Capital, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca y Chiapas.

(5 a 25 mm): Puebla (Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Totonaca, Nautla, Capital, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca y Chiapas. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala y Tabasco.

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas

Temperaturas máximas

De 40 a 45 °C : Michoacán y Guerrero (noroeste).

: Michoacán y Guerrero (noroeste). De 35 a 40 °C : Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca (istmo), Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

: Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca (istmo), Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. De 30 a 35 °C: Sinaloa, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Estado de México (suroeste), Veracruz y Tabasco.

Temperaturas mínimas

De -10 a -5 °C en sierras de Baja California.

en sierras de Baja California. De -5 a 0 °C en Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí.

en Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí. De 0 a 5 °C en las sierras de Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Durante lo que resta del fin de semana, se mantiene el #Pronóstico de baja probabilidad de #Lluvia en gran parte de la República Mexicana. Más información en el pronóstico general vespertino ⬇️https://t.co/R8Yan9vLdN pic.twitter.com/al4NKECbsu — CONAGUA Clima (@conagua_clima) February 15, 2026

Clima en el Valle de México

Para el Valle de México, se esperan condiciones de cielo parcialmente nublado a medio nublado con presencia de bruma en el transcurso del día.

Mientras que en la mañana, se prevé ambiente fresco a templado en la región, así como ambiente muy frío con heladas en zonas serranas del Estado de México. Durante la tarde, ambiente cálido en la región, así como caluroso al suroeste del Estado de México.

La influencia de un sistema anticiclónico sobre el territorio nacional, generará condiciones atmosféricas que limitarán la dispersión de contaminantes en el Valle de México

Se pronostican lluvias aisladas en la CDMX y en el Estado de México que podrían acompañarse con descargas eléctricas.

La temperatura mínima en la capital del país será de 9 a 11 °C y la máxima de 25 a 27 °C. Para Toluca, se prevé una temperatura mínima de 4 a 6 °C y una máxima de 24 a 26 °C.

Historias recomendadas:

ASJ