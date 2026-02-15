¿Quiénes Eran las Víctimas del Ataque Armado en la Isla de Angelópolis en Puebla? Esto se Sabe

Identifican a las tres víctimas mortales del ataque armado frente al bar Sala de Despecho ubicado en la Avenida Osa Mayor en la zona de la Isla de Angelópolis de la ciudad de Puebla.

De acuerdo a la madre de uno de los testigos, una de las víctimas era un arquitecto egresado de la UDLAP, quien era compañero de su hijo, mismo quien le relató cómo sucedieron los hechos desde su perspectiva, esto mencionó en un video compartido en redes sociales.

Se fue con un grupo de amigos a pasarla bien a la Sala de Despecho(...) de pronto gritos de que todos tirense al suelo, ellos no escucharon nada más que eso y que la gente se empezó a botar al piso.

De acuerdo a las investigaciones, cuatro sujetos armados a bordo de motocicletas disparos en repetidas ocasiones contra una camioneta blanca, en donde lamentablemente una mujer y un hombre iban a bordo, mientras que la tercera víctima quedó tendida a un costado de la unidad.

El testimonio reveló que el otro hombre era un entrenador de un gimnasio, mientras que la mujer era una era egresada de la IBERO esto mencionó en la grabación.

Yo empecé a oír gritos de que 'lo mataron', él se fue arrastrándose como pudo para protegerse otro lado(...) resulta que balearon la camioneta de un compañero de él, del Americano, es un chico que es arquitecto, joven, no está en temas delictivos ni nada.

Identifican a las tres víctimas del ataque armado afuera de Sala de Despecho en Puebla

Luego de varias horas de la balacera ocurrida en la zona de la Isla de Angelópolis, se dieron a conocer los nombres de las víctimas, una de ellas era Joaquín Wirth de 34 años de edad quien era egresado de la UDLAP de la Licenciatura de Arquitectura, la institución lamentó los hechos y emitió un comunicado al respecto.

"Nos unimos al clamor de justicia" mencionó la Universidad de las Américas de Puebla, quien mostró su solidaridad con la familia de las tres víctimas.

Además, la Universidad Madero también emitió su postura debido a que su madre es agregada de la institución por lo que se unieron al dolor de la pérdida que dejó está tragedia.

El otro hombre quien falleció en el ataque armado afuera de Sala de Despecho, fue identificado como Emmanuel Esteban de 28 años, quien de acuerdo a uno de los testigos había estado en la mesa de Joaquín, y posteriormente se retiraron junto a una mujer. Se sabe que él se dedicaba a ser entrenador de un gimnasio y presuntamente no estaría relacionado con hechos delictivos.

Gisele Ortiz Carreto de de 33 años de edad murió al interior de la camioneta blanca, estacionada frente a la Estrella de Puebla luego de salir del bar Sala de Despecho. Ella era egresada de la Licenciatura en Psicología de la Universidad IBERO de Puebla.

Al respecto, la comunidad universitaria emitió un comunicado en donde hicieron un llamado a las autoridades a realizar las indagatorias pertinentes para esclarecer los hechos y poder hacer justicia a las víctimas.

La Universidad exige justicia y que se de el reparación de los daños a las personas afectadas y garantías del derecho a una vida segura.

Balacera en la Isla de Angelópolis dejo tres muertos y cinco lesionados

Durante este atentado en la Isla de Angelópolis, además de los tres muertos, hubo cinco lesionados quienes también ya fueron identificados por las autoridades, Jennifer "N" de 28 años presentó heridas en el cuello, Diego "N" de 18 años quien fue herido en una pierna, José Luis "N" de 56 años con lesiones en el tórax y brazo derecho y Enrique "N" de 29 años con una lesión en el cuello.

Ataque Armado en Bar de Angelópolis, Puebla Deja 3 Muertos y 5 Heridos; 4 Detenidos

Cabe destacar que luego de las investigaciones de la balacera, las autoridades lograron la detención de cuatro personas quienes ya se encuentran declarando los hechos para dar a conocer el móvil de este suceso.

