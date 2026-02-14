Disparan con Armas de Fuego contra Asistentes de un Baile Sonidero de Atlixco en Puebla

Ataque armado interrumpió el baile sonidero amenizado por la agrupación Sonido Fantasma, realizado la madrugada del sábado 14 de febrero en la junta auxiliar Trinidad Tepango en Atlixco, Puebla.

En el lugar sujetos a bordo de motocicletas arribaron a las inmediaciones y en agresión directa, abrieron fuego contra los asistentes.

Sujetos en moto habrían disparado contra los presentes en Atlixco. Foto: N+

Asistentes a baile sonidero resultan heridos de bala en Trinidad Tepango de Atlixco

De manera preliminar se reportaron tres personas con lesiones por arma de fuego, quienes fueron trasladadas por propios medios al Complejo Médico Gonzalo Río Arronte para atención médica.

Tras las detonaciones, elementos de la Policía Municipal desplegaron recorridos de búsqueda en la zona para ubicar a los responsables.

Noticia relacionada: Tres Personas Murieron en Ataque Armado Afuera de un Antro de la Isla de Angelópolis en Puebla

Investigan balacera en baile sonidero de Sonido Fantasma en Atlixco

Personal de la ambulancia municipal de Atlixco brindó apoyo para resguardar a los presentes y evitar mayores riesgos.

Intentan Golpear a "Sonido Pirata" Durante Baile Sonidero

A pesar del momento de tensión, integrantes del grupo musical Sonido Fantasma, llamaron a la mesura para evitar un altercado mayor y el evento continuó. Las autoridades ya investigan los hechos para esclarecer el móvil de la agresión.

Historias recomendadas:

Con información de Franco Arteaga

JAPR