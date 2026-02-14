Fue Identificada la Mujer Fallecida en la Balacera de Angelópolis en Puebla

A través de un comunicado la IBERO Puebla, confirmó la identidad de una de las víctimas del ataque armado ocurrido en la zona de Angelópolis en la madrugada de hoy, 14 de febrero.

La universidad condenó el asesinato de Gisele Ortiz Carreto, egresada de la Licenciatura en Psicología, e hicieron un llamado a las autoridades para realizar las investigaciones correspondientes que permitan el esclarecimiento de los hechos y la justicia para las víctimas.

Noticia relacionada: Una Mujer y Dos Hombres Murieron en Ataque Armado Saliendo de un Antro en Puebla

¿Qué se sabe del ataque armado ocurrido en antro ubicado en Angelópolis?

Tres personas murieron en un presunto ataque directo a las puertas de una sala de despecho, durante la madrugada del sábado 14 de febrero, en la zona comercial de la Isla de Angelópolis de la ciudad de Puebla.

Los cuerpos de dos hombres y una mujer, quedaron tendidos en la vialidad; además de cuatro lesionados, quienes recibieron atención médica y se desconoce hasta el momento su actual estado de salud.