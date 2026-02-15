Así Fue Cómo Detuvieron a Cuatro Hombres por la Balacera en la Isla de Angelópolis en Puebla

Luego del ataque armado que dejó tres muertos y cinco lesionados en inmediaciones de la Isla de Angelópolis, frente al bar Sala de Despecho, las autoridades de Puebla dieron a conocer que hubo cuatro hombres detenidos y dos motocicletas aseguradas.

Este 14 de febrero se vivieron momentos de pánico en la zona de entretenimiento nocturno que se encuentra frente a la Estrella de Puebla, las detonaciones de arma de fuego alertaron rápidamente a las autoridades quienes realizaron el despliegue de siete unidades que se encontraban patrullando en la zona.

Operativo para localización de responsables de balacera en Puebla. Foto: Gobierno de Puebla

Detienen a cuatro hombres y aseguran dos motocicletas por ataque armado en Puebla

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado, Ejército y Guardia Nacional trabajaron de manera coordinada para dar con la ubicación de los responsables de la balacera que en enluto a tres familias y dejó cinco personas heridas de bala.

Gracias al despliegue de patrullas, el apoyo tecnológico del DGERI y el C5, el operativo aéreo del helicóptero de la SSP y un dron con cámaras térmicas de la SSC, se dio con el paradero de cuatro presuntos implicados en el delito. De acuerdo a las autoridades, dos hombres fueron detenidos en inmediaciones de la calle Nogal cerca de la Vía Atlixcáyotl, y los otros dos fueron asegurados en el Boulevard Atlixco a la altura de la 49 Poniente.

Ubicación de donde fueron detenidos los responsables del ataque armado. Foto: Gobierno de Puebla

Además, gracias al operativo interinstitucional de búsqueda localizaron dos motocicletas abandonas presuntamente relacionadas con los hechos, una en la calle Emiliano Zapata y otra cerca de la zona de Solesta.

Ubican departamento donde se hospedaban los responsables de la balacera en la Isla de Angelópolis

Posteriormente se dio a conocer la identidad de los detenidos quienes presuntamente fueron los responsables del homicidio de las tres personas en la zona de la Isla de Angelópolis, se trata de Gabriel "N", Edwin "N", Héctor Hugo "N" y Brayan "N", uno de ellos menor de edad.

También, las autoridades dieron con el departamento donde se hospedaban los responsables del ataque, el cual no estaba lejos del lugar donde sucedieron los hechos.

Por su parte, el Secretario de Seguridad Pública Estatal, Vicealmirante Francisco Sánchez González, puntualizó que, de acuerdo con las primeras indagatorias, este hecho fue planeado, sin embargo, reforzarán la seguridad para poder inhibir estos delitos.

Ataque Armado en Bar de Angelópolis, Puebla Deja 3 Muertos y 5 Heridos; 4 Detenidos

El Presidente Municipal de Puebla, Pepe Chedraui mencionó en rueda de prensa que las investigaciones continúan en curso, cabe destacar que aún no se localizan las armas que fueron usadas para este atentado.

