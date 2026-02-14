¿Suspenden Clases el Lunes 16 de Febrero por Sarampión o Festivo en México? Estados sin Escuelas

Existe la duda de saber si la SEP y en otras entidades se suspenden las clases este lunes 16 de febrero 2026 por casos de sarampión o por ser festivo en México, por tal motivo acá te decimos en qué estados hay suspensión de actividades escolares confirmada.

Recordemos que el pasado lunes 9 de febrero hubo suspensión de clases por sarampión en escuelas de un estado del país. De igual forma, en una nota ya te contamos del mega puente de 4 días de descanso que habrá este mes para alumnos de educación básica de varias entidades de la república.

¿Hay clases el lunes 16 de febrero o es festivo?

Este 16 de febrero 2026 no es considerado un día festivo ni de descanso obligatorio en México, pues no se encuentra en la lista de feriados oficiales de la Ley Federal del Trabajo (LFT). Esto quiere que decir que el lunes hay clases en horario habitual en prácticamente todas las escuelas de la SEP, UAM, IPN y UNAM.

Algo importante a tomar en cuenta es que desde hace unos días se confirmó la suspensión de clases para el lunes 16 de febrero 2026 por sarampión. Además, en dos entidades de México tampoco habrá actividades escolares debido a diversas festividades que se llevan a cabo y cuentan con la participación de mucha gente.

¿Dónde suspenden clases por sarampión y festividades el lunes 16 de febrero 2026?

Debido a las actividades que hay por el Carnaval de Veracruz y Mazatlán, no hay clases el 16 ni el 17 de febrero para los siguientes estudiantes de preescolar, primaria y secundaria:

Suspenden clases en Alvarado, Veracruz, Boca del Río, Medellín y Xalapa para educación básica por el carnaval.

Suspensión de clases en todas las escuelas educación básica de Mazatlán por el carnaval.

En cuanto al sarampión, se suspenden las clases el lunes 16 de febrero 2026 en varias escuelas de Jalisco, pues aún no se cumple la suspensión de 14 días de actividades presenciales en las escuelas donde se confirmaron casos de niños contagiados por el virus.

