Suspensión de Clases por Carnaval de Veracruz 2026: ¿Cuándo y Dónde No Habrá Actividad Escolar?

Autoridades educativas informaron este lunes 9 de febrero, que habrá suspensión de clases con motivo de las festividades del Carnaval de Veracruz 2026, en cinco municipios del estado. Te compartimos las fechas exactas.

La Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) confirmó, que los días lunes 16 y martes 17 de febrero del 2026, se suspenderán todas las actividades escolares en municipios cercanos a donde se realizan las actividades del Carnaval.

De acuerdo con la medida establecida mediante una circular de la Oficialía Mayor indicó que las labores serán suspendidas en los centros de trabajo dependientes de la Secretaría de Educación de Veracruz.

Video: Carnaval de Veracruz 2026: Arte y Cultura se Viven en Exposición del Museo de la Ciudad

¿En qué municipios habrá suspensión de clases por el Carnaval de Veracruz 2026?

La SEV informó que esta suspensión de clases por la festividad del Carnaval del puerto de Veracruz 2026, aplicará solo para los centros educativos ubicados en los siguientes municipios.

Alvarado

Veracruz

Boca del Río

Medellín

Xalapa

Es de mencionar, que esta medida no aplica para el resto del estado de Veracruz, en donde las actividades académicas y administrativas se desarrollarán con normalidad, conforme al calendario del ciclo escolar 2025-2026.

Noticia relacionada: Carnaval de Veracruz 2026: Estos Famosos Creadores de Contenido Estarán Presentes

Artistas confirmados para el Carnaval de Veracruz 2026

El carnaval se llevará a cabo a partir del martes 10 al miércoles al 18 de febrero de este 2026,

Martes 10 de febrero:

Nelson Kanzela

Miércoles 11 de febrero:

Agrupación Urbana Picus

Jueves 12 de febrero:

Joseph Amado & Lavoe Orquesta y la agrupación Havana de Primera

Viernes 13 de febrero:

Carlos Rivera el viernes 13

Sábado 14 de febrero:

Yeri Mua

El Bogueto

Uzielito Mix

Jey F

Carit BR

Alan Dazmel

El Gudi

Noriega

Leinad

Oviña

La Dinastia

Uriel Pierce

Nómada

DJ Neguzz

Kandy Flip

Maestro Shifu-Adriano Zendejas

Domingo 15 de febrero:

Christian Nodal

Lunes 16 de febrero:

Banda MS

Martes 17 de febrero:

Mon Laferte

Miércoles 18 de febrero:

Chiquito Team Band

Historias recomendadas:

LLZH