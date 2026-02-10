Suspensión de Clases por Carnaval de Veracruz 2026: ¿Cuándo y Dónde No Habrá Actividad Escolar?
Habrá suspensión de clases en distintos municipios del estado de Veracruz, por las festividades del Carnaval 2026
Autoridades educativas informaron este lunes 9 de febrero, que habrá suspensión de clases con motivo de las festividades del Carnaval de Veracruz 2026, en cinco municipios del estado. Te compartimos las fechas exactas.
La Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) confirmó, que los días lunes 16 y martes 17 de febrero del 2026, se suspenderán todas las actividades escolares en municipios cercanos a donde se realizan las actividades del Carnaval.
De acuerdo con la medida establecida mediante una circular de la Oficialía Mayor indicó que las labores serán suspendidas en los centros de trabajo dependientes de la Secretaría de Educación de Veracruz.
¿En qué municipios habrá suspensión de clases por el Carnaval de Veracruz 2026?
La SEV informó que esta suspensión de clases por la festividad del Carnaval del puerto de Veracruz 2026, aplicará solo para los centros educativos ubicados en los siguientes municipios.
- Alvarado
- Veracruz
- Boca del Río
- Medellín
- Xalapa
Es de mencionar, que esta medida no aplica para el resto del estado de Veracruz, en donde las actividades académicas y administrativas se desarrollarán con normalidad, conforme al calendario del ciclo escolar 2025-2026.
Artistas confirmados para el Carnaval de Veracruz 2026
El carnaval se llevará a cabo a partir del martes 10 al miércoles al 18 de febrero de este 2026,
Martes 10 de febrero:
- Nelson Kanzela
Miércoles 11 de febrero:
- Agrupación Urbana Picus
Jueves 12 de febrero:
- Joseph Amado & Lavoe Orquesta y la agrupación Havana de Primera
Viernes 13 de febrero:
- Carlos Rivera el viernes 13
Sábado 14 de febrero:
- Yeri Mua
- El Bogueto
- Uzielito Mix
- Jey F
- Carit BR
- Alan Dazmel
- El Gudi
- Noriega
- Leinad
- Oviña
- La Dinastia
- Uriel Pierce
- Nómada
- DJ Neguzz
- Kandy Flip
- Maestro Shifu-Adriano Zendejas
Domingo 15 de febrero:
- Christian Nodal
Lunes 16 de febrero:
- Banda MS
Martes 17 de febrero:
- Mon Laferte
Miércoles 18 de febrero:
- Chiquito Team Band
