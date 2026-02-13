Caso Jeremy: Salud del Niño Apuñalado en Escuela de Tláhuac es Grave; Familia Pide Justicia

Familiares de Jeremy, el adolescente que fue apuñalado en una riña frente a la escuela secundaria diurna 324, en Tláhuac, permanecieron toda la noche frente al Hospital Infantil de Legaría, donde el menor fue internado en estado grave, el jueves al mediodía.

Guadalupe Mendoza, abuela de Jeremy, compartió con el equipo de N+ el reporte médico, dijo que su nieto está grave en terapia intensiva.

Al llegar nos dicen que el niño viene muy grave y que lo van a tener que entubar, en ese momento lo pasan a hacerle unos estudios, lo pasan a entubarlo y ahorita está en terapia intensiva grave.

Tras la agresión hecha por otro adolescente con un arma blanca, el pasado miércoles al salir de clases, Jeremy fue llevado al hospital general de Tláhuac donde fue operado de emergencia.

Dura 3 horas la operación, posteriormente a las 10 de la noche nos dan el reporte médico de que está grave, tenía una perforación en el pulmón, una perforación de tórax, perforación de intestino y que también agarró el apéndice, de tanto meter y sacar esta arma punzocortante le trituró lo que es el bazo”.

Para recibir atención pediatría especializada, el jueves Jeremy fue trasladado al Hospital Infantil de Legaría.

Ellos dicen que esperan que con la operación que se le realizó en el hospital de Tláhuac así se quede, al final pues como ellos dicen, tenemos los días, podrían ser uno, dos, tres, cuatro, no sabemos cómo empiece a evolucionar su cuerpo.

Familia de Jeremy pide justica

Guadalupe cuenta que su nieto Jeremy es el mayor de 3 hermanos, que es un joven tranquilo, buen estudiante y apasionado del futbol. Y dijo confiar en que las autoridades harán justicia y sancionarán conforme a derecho al adolescente de 14 años que agredió a su nieto con un cuchillo, quien ya se encuentra detenido.

