Megapuente de 4 Días: ¿Cuándo y Dónde No Hay Clases en Escuelas de la SEP en Febrero 2026?

Los alumnos de preescolar, primaria y secundaria podrán disfrutar de un megapuente de cuatro días en febrero de 2026, y acá en N+ te decimos cuándo y dónde no hay clases de la Secretaría de Educación Pública (SEP) hasta el próximo miércoles 18 de febrero.

Luego de que el mes comenzó con un puente debido a la suspensión de clases por el CTE y el festivo del Día de la Constitución Mexicana, algunos estudiantes de educación básica volverán a tener días libres en febrero.

Así que para que sepas si debes llevar o no a tu hijo a la escuela, a continuación te explicamos en dónde no habrá clases en los próximos días, de acuerdo con lo que han comunicado las autoridades educativas de cada estado.

¿Cuándo es el megapuente de febrero 2026?

Las clases se suspenderán el lunes 16 y martes 17 de febrero, por lo cual los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria podrán disfrutar de un mega puente de cuatro días, regresando a clases hasta el miércoles 18 de febrero de 2026.

Cabe señalar que esto es decisión solo de algunos estados, ya que en el calendario escolar de la SEP 2026 no se tiene contemplada esta suspensión de actividades, por lo cual no aplica para todos los alumnos de educación básica.

¿Dónde no hay clases por megapuente de febrero 2026?

La Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) y la Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC) de Sinaloa anunciaron que no habrá clases el lunes 16 y martes 17 de febrero con motivo de las festividades del Carnaval de Veracruz y de Mazatlán, que se realizan durante esos días.

Megapuente en Veracruz

La suspensión de clases con motivo del Carnaval de Veracruz 2026 se realizará en todos los centros educativos de cinco municipios del estado, los cuales no tendrán actividades el 16 y 17 de febrero, por lo cual regresarán el miércoles 18 de febrero:

Alvarado

Veracruz

Boca del Río

Medellín

Xalapa

Megapuente en Sinaloa

La Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC) de Sinaloa informó que por la celebración del Carnaval de Mazatlán 2026 no habrá clases el 16 y 17 de febrero en todos los niveles de educación básica de este municipio.

Lo anterior con la finalidad fortalecer la convivencia familiar y las tradiciones, así como la conservación de nuestra cultura regional y el fortalecimiento de las raíces y costumbres de todos los sinaloenses. De esta manera, los alumnos de preescolar, primaria y secundaria tendrán un nuevo megapuente en febrero 2026, y regresarán a las actividades escolares hasta el próximo miércoles 18 de febrero.

